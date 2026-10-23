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Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках: когда оно начнет действовать

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
27
Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках: когда оно начнет действовать
Первая леди США Мелания Трамп. Иллюстративное фото

Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках в Херсонской области, которое должно вступить в силу 29 октября. Перемирие призвано обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации гражданских.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. Договоренности были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая вместе со своим представителем работала непосредственно с руководством обеих стран.

Мелания Трамп инициировала переговоры и выступила посредницей между сторонами. Она также согласовывала с Украиной и Россией цели соглашения, технические процедуры, сроки, порядок действий и условия прекращения огня.

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После вступления перемирия в силу гражданские представители руководства Украины и России, не входящие в военные структуры, вместе посетят жителей Олешек на дому, чтобы выяснить, какая помощь им необходима.

Тем, кто захочет эвакуироваться, предоставят необходимую поддержку и транспорт до выбранного места назначения. По словам Мелании Трамп, часть жителей может решить уехать в Украину, а часть – в Россию.

Первая леди США также сообщила, что привлекла независимую американскую медиаорганизацию для сопровождения украинской и российской команд и документирования их работы на местах. По ее словам, это поможет обеспечить надлежащее выполнение пожеланий каждой семьи.

Что известно о ситуации в Олешках

Ранее OBOZ.UA сообщал о чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках на Херсонщине. По разным оценкам, в городе остаются около 2000 взрослых и 50 детей. С мая они живут без электричества, воды и достаточного количества еды, а безопасно выехать оттуда не могут.

Из-за нехватки продуктов люди вынуждены есть траву, в частности портулак. Они опасаются, что зимой могут погибнуть от голода и холода. Украинские военные пытаются доставлять в Олешки продукты и медикаменты с помощью беспилотников, в том числе инсулин, однако этой помощи не хватает на всех.

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