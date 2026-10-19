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Украина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробности

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
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Украина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробности
Украина и Россия согласовывают последние детали эвакуации

Украина и Россия приближаются к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из оккупированной Олешковской общины на территорию, контролируемую украинским правительством. Речь идет о жителях Олешек и ещё шести близлежащих населённых пунктов, где могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе до 200 детей.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российская сторона приняла к рассмотрению все предложения Украины относительно эвакуации. Об этом он заявил в эфире "Эспрессо".

Украина и Россия согласовывают последние детали эвакуации

Дмитрий Лубинец сообщил, что стороны приближаются к согласованию условий эвакуации гражданских лиц из оккупированной Олешковской общины. В частности , продолжаются переговоры об обеспечении режима тишины и вывозе всех желающих непосредственно на территорию, контролируемую украинским правительством.

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"Сейчас мы приступаем к согласованию последних деталей, касающихся обеспечения режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством", — заявил омбудсмен.

По его словам, некоторые сложные вопросы пока остаются, однако он надеется, что в ближайшее время переговоры принесут конкретные результаты.

Сколько гражданских лиц могут эвакуировать

По оценкам украинской стороны, в Олешках и еще шести населенных пунктах поблизости могут находиться около 6 тысяч гражданских лиц. Среди них – до 200 детей.

Непосредственно в Олешках, по имеющимся оценкам, могут оставаться до 2 тысяч человек.

Переговоры ведутся ежедневно

Лубинец подчеркнул, что украинская сторона продолжает ежедневные переговоры с Россией по вопросу эвакуации гражданского населения. В то же время он не стал раскрывать всех деталей переговоров.

"Много подробностей я не могу рассказать, но скажу так: мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", — добавил омбудсмен.

Что происходит в оккупированных Олешках

Олешки находятся под российской оккупацией и фактически отрезаны от внешнего мира. Последние поставки продовольствия состоялись в конце мая 2026 года.

По разным данным, в городе и прилегающих районах могут оставаться более 6 тысяч человек, в том числе около 200 детей. В то же время другие приведенные оценки свидетельствуют о том, что непосредственно в Олешках могут находиться от 2 до 4 тысяч жителей.

Люди остаются без достаточного количества еды, питьевой воды и медикаментов. Электро- и газоснабжение отсутствуют, инфраструктура разрушена.

Жители выживают за счет собственных запасов и урожая с огородов, однако они постепенно заканчиваются. Из-за нехватки корма люди вынуждены забивать домашнюю птицу, а деньги всё чаще заменяет бартер.

Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей. В то же время гуманитарный коридор и режим прекращения огня для безопасной эвакуации людей до сих пор не обеспечены.

Жители, пытающиеся покинуть город, подвергаются опасности. Дополнительными проблемами являются заминированные дороги и разрушенная инфраструктура.

В 2023 году Олешки также были затоплены в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции.

Напомним, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированных Олешках (Херсонская область) сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов практически не пополняются.

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