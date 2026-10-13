Украина в течение двух дней не наносила ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и энергетике РФ, Россия нанесла удары по 19 регионам страны, – Зеленский

Украина в течение двух суток воздерживалась от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и объектам энергетики после объявления главой Белого дома Дональдом Трампом перемирия. Между тем Россия продолжала атаковать украинскую территорию и нанесла удары по энергетическим объектам и критической инфраструктуре в 19 регионах.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для деэскалации необходимы ответные меры и усиление международного давления на Москву.

Обстрелы со стороны РФ не прекращаются

"С вечера и по настоящее время россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств нападения: реактивными дронами, баражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами. Значительную часть этих средств атаки удалось сбить. Но, к сожалению, не все", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что в Харькове в результате российского удара разрушен жилой дом. В результате атаки погибли четыре человека.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Всего за один вечер и только в Харькове ранено 41 человек", – сообщил он.

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Кроме того, Россия подло атаковала Киев баллистическими ракетами. Пять ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры. По словам Зеленского, на этот раз Украина не получила от партнеров предупреждения об угрозе такого удара.

"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых важных вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", — подчеркнул он.

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Россия атаковала ряд регионов Украины, несмотря на энергетическое перемирие

Глава государства отметил, что в течение двух суток после объявления президентом США перемирия в энергетической сфере Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим объектам энергетики.

"Но Россия не послушалась президента Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти двое суток оказались 19 регионов нашей страны", — отмечается в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему готова к взаимным шагам по снижению напряженности. Однако, по его словам, для реальной деэскалации необходимо усилить давление на Россию, ведь война заканчивается тогда, когда агрессор осознает, что больше не может её затягивать.

"Давление мирового сообщества на Россию способствует именно этому — приближению мира. Но прямая или косвенная поддержка России, торможение помощи Украине и затруднение защиты жизни от баллистических ударов — это то, что точно не поспособствует миру. Мир нужен всем. Нужны сильная Америка, сильная Европа, сильные партнеры. Спасибо всем, кто действительно помогает!" — подытожил президент.

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Напомним, поздно вечером в понедельник, 12 октября, российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате одного из ударов значительные разрушения понес многоквартирный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, российский дрон-камикадзе попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы вечером 12 октября. По предварительной информации, погибли двое мирных жителей, ещё как минимум 11 человек пострадали. На месте вспыхнул пожар, а огонь охватил квартиры на четвёртом и пятом этажах.