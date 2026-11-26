В четверг, 26 ноября, Украина усиливает использование искусственного интеллекта в противовоздушной обороне, в частности для обнаружения и уничтожения российских ударных беспилотников типа Shahed. Объединение двух технологических платформ должно расширить возможности украинских разработчиков по созданию и совершенствованию моделей для перехвата воздушных целей.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Речь идет об интеграции платформ Brave1 Dataroom и Avengers Labs, которые работают с данными и технологиями искусственного интеллекта для нужд Сил обороны.

Объединение платформ позволит совместить имеющиеся массивы данных и технологические решения для обучения и проверки моделей искусственного интеллекта. Одно из главных направлений сотрудничества – развитие технологий компьютерного зрения, которые позволяют автоматически обнаруживать и распознавать воздушные объекты.

Обучение ИИ на реальных боевых данных должно повысить точность распознавания целей и адаптировать разработки к условиям их применения на поле боя. В частности, это касается технологий противодействия российским беспилотникам.

Brave1 Dataroom – это защищенная среда для работы с данными и моделями искусственного интеллекта. К платформе уже присоединились более 130 компаний, создавших свыше 1000 моделей для перехвата воздушных целей.

В свою очередь, Avengers Labs создал Центр инноваций и развития оборонных технологий, который также разрабатывает боевую цифровую экосистему DELTA. Платформа предназначена для обучения моделей ИИ беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя. Сейчас в ней накоплено более 5 млн аннотированных кадров – изображений с помеченными объектами, которые используют для обучения искусственного интеллекта.

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Отдельным направлением станет привлечение международных партнеров. Украина уже начала сотрудничество с Великобританией и Данией в рамках Avengers Labs. Иностранные партнеры могут обучать и тестировать собственные модели на украинских боевых данных, но не могут загружать эти материалы за пределы защищенной среды.

В Минобороны отметили, что объединение платформ также создаст дополнительные возможности для международного сотрудничества в рамках действующих и будущих межправительственных соглашений. Условия участия и критерии работы с Avengers Labs определены постановлением Кабинета министров Украины № 310, принятым в марте 2026 года.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники используют искусственный интеллект и обычный геймпад Xbox для управления автоматизированной турелью, которая помогает уничтожать российские беспилотники, в частности типа "Шахед". Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается лишь выбрать тип вооружения и нажать кнопку на контроллере.