Воздушные силы ВС Украины планируют изменить некоторые подходы в работе ПВО, чтобы усилить защиту страны и Киева в частности. Необходимо сбивать больше вражеских целей до того, как они приблизятся к столице.

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Об этом сообщил глава МО Евгений Хмара, который посетил командные пункты в воинских частях ВС на Киевщине. 29 сентября об этих визитах сообщила пресс-служба Министерства обороны на официальном сайте.

Украина хочет одновременно усилить собственную защиту и увеличить давление на агрессора

Генерал-майор Хмара обсудил с представителями Воздушных сил "изменение тактики российского террора и новые вызовы, в частности для столичного региона". На совещаниях в первую очередь речь шла о нюансах боевой работы: обнаружении и сопровождении целей, принятии решений, уничтожении воздушных угроз.

"Задача для защитников неба ясна: уничтожать российские средства поражения до того, как они доберутся до столицы. Вместе определили, какие подходы необходимо изменить и как усилить эшелонированную оборону Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы – все компоненты должны перестроить работу под новые реалии", – отметили в Минобороны.

Глава ведомства также пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО, выслушал их анализ ситуации и ознакомился с потребностями подразделений.

Сейчас основное внимание нужно уделить российским реактивным дронам-камикадзе. Их уже сбивают, но эффективные технологические решения необходимо масштабировать, чтобы обеспечить военнослужащих необходимыми средствами.

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"Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", – заявила пресс-служба.

"Наши дальнобойные ответы последовательно уменьшают российскую способность вести войну. Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", – подытожили в Министерстве обороны Украины.

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Как писал OBOZ.UA:

– Киев уже месяц практически непрерывно подвергается атакам реактивных БпЛА противника. С 27 августа по 29 сентября в столице прозвучало 235 воздушных тревог. Их общая продолжительность составляет 261 час (то есть более 10 суток).

– РФ продолжает модернизировать свои реактивные дроны. Модификация "Герань-5 К5" получила модуль "Сусанин" – систему автономной оптико-электронной навигации DSMAC, которая позволяет ориентироваться без спутникового сигнала и повышает устойчивость к РЭБ.

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