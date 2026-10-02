Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Россия может готовить масштабную кампанию ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины в преддверии зимы. Перехваченный украинской стороной документ описывает сценарий, согласно которому атаки должны лишить крупные города электричества, тепла и воды.

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Об этом пишет The New York Times. Сам документ показал европейским партнерам в Париже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Документ датирован августом и написан на русском языке. В нём описана поэтапная кампания, направленная на вывод из строя значительной части украинской энергосистемы.

Первым этапом должны стать удары по подстанциям вблизи западной границы Украины. Именно через них страна получает электроэнергию из Европы. Далее в документе говорится об атаках на гидроэлектростанции.

Третий этап предусматривает нанесение ударов по электрическим распределительным устройствам вблизи трех действующих украинских атомных электростанций. Их повреждение, как отмечается в документе, должно вынудить АЭС отключиться от энергосистемы.

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Кроме того, Россия якобы планирует нанести удары по объектам водоснабжения и водоотведения. Среди возможных целей названы насосные станции и очистные сооружения. Ранее Россия не наносила масштабных ударов по таким объектам.

В документе Киев, Харьков и Одесса названы основными целями. Отмечается, что Россия может попытаться сократить поставки электроэнергии в эти города на 90%, а теплоснабжение — до 90%.

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Также в плане говорится о серьезном нарушении работы канализационных систем. Совокупный эффект таких ударов, по замыслу авторов документа, должен был бы привести к масштабным перебоям с базовыми коммунальными услугами.

В целом российский план предусматривает уничтожение почти 15 ГВт генерирующих мощностей — примерно столько, сколько было у Украины в конце лета.

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В документе говорится об использовании до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Под ударом могут оказаться не только крупные электростанции, но и подстанции, а также городские котельные.

В то же время пока неизвестно, будет ли этот план реализован в заявленном масштабе и насколько эффективными могут оказаться такие атаки.

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Украина тем временем готовится к новому отопительному сезону. На критически важных объектах устанавливают защитные конструкции, ремонтируют трансформаторы и подстанции, а также вводят в эксплуатацию небольшие газовые электростанции, которые сложнее уничтожить одним ударом.

Эти меры могут помочь смягчить последствия атак, однако после четырёх лет войны энергосистема остаётся значительно ослабленной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинской разведке удалось получить российские документы с подробными планами врага по обстрелам нашей энергетической системы. Украина активно готовится и усиливает защиту, чтобы достойно пережить следующую зиму.

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