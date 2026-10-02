Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояБез семерых игроков. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийБез семерых игроков. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината АхметоваВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с СиморозомВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с Симорозом50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладательИллюстрация. ГороскопОбладают даром предвидения будущего: астрологи назвали 5 знаков зодиака"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и ОрбанаНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. ФотоНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 мин
icon 5,2 т.
Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль
Вид на реку Днепр в Киеве, Украина, перед наступлением осени и зимы.
Источник: NYT.

Россия может готовить масштабную кампанию ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины в преддверии зимы. Перехваченный украинской стороной документ описывает сценарий, согласно которому атаки должны лишить крупные города электричества, тепла и воды.

Об этом пишет The New York Times. Сам документ показал европейским партнерам в Париже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Документ датирован августом и написан на русском языке. В нём описана поэтапная кампания, направленная на вывод из строя значительной части украинской энергосистемы.

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Жители Владимирской горы в Киеве. С приближением зимы украинские власти предупреждают, что Россия может нанести удары по ключевым объектам инфраструктуры, чтобы лишить города тепла, электричества и воды.

Источник: NYT.

Первым этапом должны стать удары по подстанциям вблизи западной границы Украины. Именно через них страна получает электроэнергию из Европы. Далее в документе говорится об атаках на гидроэлектростанции.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,6 т.
Украина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видео
icon 15,6 т.
Украина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видео
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 8,0 т.
"Россия пытается превратить зиму в оружие": Европарламент по инициативе Порошенко обсудит атаки РФ на критически важную инфраструктуру Украины и ситуацию в Олешках
icon 8,0 т.
"Россия пытается превратить зиму в оружие": Европарламент по инициативе Порошенко обсудит атаки РФ на критически важную инфраструктуру Украины и ситуацию в Олешках
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото
Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Отопительные трубы проходят над землей между гаражами в Лиском районе Киева, Украина. Украина утверждает, что Россия планирует нанести удары по городской инфраструктуре этой зимой в рамках усиленной кампании ударов.

Источник: NYT.

Третий этап предусматривает нанесение ударов по электрическим распределительным устройствам вблизи трех действующих украинских атомных электростанций. Их повреждение, как отмечается в документе, должно вынудить АЭС отключиться от энергосистемы.

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

41-летняя Ольга Скороход, жительница центра Киева, рассказала, что в январе прошлого года ей пришлось купать свою 3-летнюю дочь Зориану в холодной воде после того, как в доме на две недели отключили отопление.

Источник: NYT.

Кроме того, Россия якобы планирует нанести удары по объектам водоснабжения и водоотведения. Среди возможных целей названы насосные станции и очистные сооружения. Ранее Россия не наносила масштабных ударов по таким объектам.

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

В доме г-жи Скороход в Киеве наготове стоят портативная электростанция и резервные аккумуляторы.

Источник: NYT.

В документе Киев, Харьков и Одесса названы основными целями. Отмечается, что Россия может попытаться сократить поставки электроэнергии в эти города на 90%, а теплоснабжение — до 90%.

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Частью этих приготовлений является модернизация и укрепление электроэнергетической инфраструктуры страны.

Источник: NYT.

Также в плане говорится о серьезном нарушении работы канализационных систем. Совокупный эффект таких ударов, по замыслу авторов документа, должен был бы привести к масштабным перебоям с базовыми коммунальными услугами.

В целом российский план предусматривает уничтожение почти 15 ГВт генерирующих мощностей — примерно столько, сколько было у Украины в конце лета.

Украина перехватила план России по нанесению ударов по энергетике: в NYT раскрыли, на какие объекты нацелился Кремль

Работники «ДТЭК» заменяют старый трансформатор в Гостомеле, Киев. Украинские власти надеются встретить эту зиму хорошо подготовленными.

Источник: NYT.

В документе говорится об использовании до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Под ударом могут оказаться не только крупные электростанции, но и подстанции, а также городские котельные.

В то же время пока неизвестно, будет ли этот план реализован в заявленном масштабе и насколько эффективными могут оказаться такие атаки.

Украина тем временем готовится к новому отопительному сезону. На критически важных объектах устанавливают защитные конструкции, ремонтируют трансформаторы и подстанции, а также вводят в эксплуатацию небольшие газовые электростанции, которые сложнее уничтожить одним ударом.

Эти меры могут помочь смягчить последствия атак, однако после четырёх лет войны энергосистема остаётся значительно ослабленной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинской разведке удалось получить российские документы с подробными планами врага по обстрелам нашей энергетической системы. Украина активно готовится и усиливает защиту, чтобы достойно пережить следующую зиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыРоссия - страна-агрессорЭнергетикаДенис ШмыгальДенис Шмыгаль
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться