Британские журналисты утверждают, что украинские войска не использовали американскую спутниковую систему Starlink во время удара по Крымскому мосту. Вместо этого Украина применила собственную систему.

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Эта миссия показала, что Украина больше не нуждается в Starlink и Starshield. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинские источники, в том числе офицера, причастного к планированию операции.

Как был атакован мост

По информации источника британского издания, во время атаки на Крымский мост Силы обороны Украины не применяли систему спутниковой связи Starlink, а полагалась на систему отечественного производства.

Источник утверждает, что успешное поражение незаконного моста свидетельствует о том, что Украина якобы больше не нуждается в услугах Starlink и Starshield.

"Впервые в истории мы использовали все эти дроны для передачи видеосигналов ракетам, чтобы они могли поражать конкретные точки на мосту. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink", – рассказал офицер.

Атака накануне саммита

Также анонимный источник признал, что удар по Крымскому мосту планировали специально накануне трехстороннего саммита между лидерами США, России и Китая. По словам украинского офицера, таким образом Киев хотел показать слабость российского диктатора Путина.

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Операцию провели в сложном комбинированном формате с применением ракет и беспилотников. В ударе по Крымскому мосту принимали участие разные составляющие Сил обороны Украины.

Главные истории дня

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. По его словам, украинские войска применили различные ракеты и беспилотники для уничтожения конструкции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.