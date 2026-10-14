Украина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских ''Шахедов''

Вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксируется более 100 вражеских БпЛА.

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О движении целей сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В регионах работают силы ПВО.

Подробности атаки

В 21:03 ВВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны летели в юго-западном направлении по таким маршрутам: восток Сумской области/запад Харьковской области – восток Полтавской области/запад Харьковской области – восток Кировоградской области/север, запад и центр Днепропетровской области – север Николаевской области.

Также в областях фиксировались и реактивные дроны.

Тем временем взрывы раздавались в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Последствия ударов РФ

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что зафиксировано попадание по одному из транспортных предприятий в Кропивницком районе. Также в районе повреждены жилые дома. В областном центре – попадание по придомовой территории многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и автомобили.

Также зафиксированы повреждения частного домовладения и автомобиля в Александрийском районе.

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