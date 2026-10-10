Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, несмотря на ослабление санкций США в отношении российского дизельного топлива – FT

Украина не прекратит наносить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающим заводам РФ, несмотря на решение США ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. В Вашингтоне объяснили этот шаг намерением разрешить соответствующие поставки, однако пока неизвестно, какие объемы топлива удастся экспортировать.

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Об этом сообщает Financial Times. Аналитики отмечают, что из-за украинских ударов НПЗ страны-агрессора работают со значительными перебоями, что может ограничить возможности Москвы нарастить поставки.

Украина продолжит удары с большого расстояния по НПЗ РФ

О том, что Киев не будет прекращать удары на большие расстояния по энергетическим объектам врага, по информации издания, заявил один из украинских высокопоставленных чиновников.

"Мы сожжем нефтеперерабатывающие заводы", – отметил он.

Министерство финансов США объявило о введении временного разрешения, которое позволит поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок. В то же время пока неизвестно, в каких объемах его будут импортировать Соединенные Штаты, которые в течение последних десяти лет практически не закупали дизельное топливо в России.

Союзники Вашингтона отнеслись к этому решению сдержанно, ведь ранее они пытались сократить энергетические доходы Москвы. Великобритания, со своей стороны, заявила о намерении и в дальнейшем поддерживать жесткие санкционные ограничения против России.

Возможности экспорта дизельного топлива из РФ ограничены

Аналитики сомневаются, что Москва сможет существенно нарастить экспорт дизельного топлива. Из-за перебоев, вызванных украинскими ударами, российские нефтеперерабатывающие заводы работают примерно на 60% мощности.

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Руководитель направления политики и геополитических рисков компании Kpler Мишель Брухард отметила, что главным препятствием для увеличения экспорта являются именно проблемы с переработкой нефти, а не возможности поставок.

"У России нет проблем с экспортом. У нее есть проблема с нефтеперерабатывающим заводом", – подчеркнула она.

По оценкам Kpler, до 2025 года Россия ежемесячно отправляла по морю в среднем 2,6 млн тонн дизельного топлива. Однако в 2026 году морской экспорт резко сократился из-за введенных Москвой ограничений. В настоящее время такие поставки почти полностью прекратились.

Главные истории дня

В статье отмечается, что США никогда не были крупным покупателем российского дизельного топлива: в последний раз они импортировали его в июле 2022 года, тогда как максимальный показатель (210 тысяч тонн) пришелся на январь 2022-го.

Аналитики предупреждают, что решение США может иметь обратный эффект и привести к сокращению предложения дизельного топлива на мировом рынке. После объявления об ослаблении ограничений цены на топливо снизились по сравнению со стоимостью сырой нефти, что усиливает давление на нефтеперерабатывающие предприятия, которые и без того сталкиваются со стремительным ростом транспортных расходов.

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"Маржа нефтеперерабатывающих заводов сейчас отрицательная, а это означает, что объемы работы нефтеперерабатывающих заводов в Азии, вероятно, сократятся... а это значит, что мы потеряем часть дизельного топлива", – пояснила Брухард.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Глава Белого дома сообщил, что Россия готова немедленно направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должны поступить в ноябре, а впоследствии – дополнительный миллион тонн. Поставки еще трех миллионов тонн топлива будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский дипломатично назвал это соглашение "слабым решением".

"Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате", – подчеркнул глава государства.