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Украина провела три испытания систем перехвата целей в космосе – The Guardian

Катя ПомазанКатя Помазан
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1,0 т.
Украина провела три испытания систем перехвата целей в космосе – The Guardian
Космические разработки должны усилить защиту от новых российских угроз. Источник: Guardian Design.

Украина испытала системы перехвата целей в околокосмическом пространстве и рассматривает возможность их серийного производства. Разработки должны усилить защиту от новых российских угроз, в частности баллистических ракет "Орешник", которые выходят за пределы атмосферы перед поражением цели.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. В материале говорится о растущей роли космических технологий в российско-украинской войне.

По словам главы подкомитета по вопросам государственной безопасности парламентского комитета по вопросам обороны Украины Федора Вениславского, испытания систем перехвата уже продемонстрировали возможность их запуска. В то же время одним из главных вызовов для реализации проекта остается финансирование, поскольку война требует значительных ресурсов.

Украина провела как минимум три испытания систем перехвата целей за пределами атмосферы. Речь идет, в частности, о возможности уничтожения средств поражения, которые запускаются с очень больших высот, в том числе с летательных аппаратов.

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Федор Вениславский подчеркнул, что это направление является одним из приоритетных для украинской обороны. Власти уже работают над тем, чтобы перевести соответствующие разработки в производство.

Особое внимание Украина уделяет независимости спутниковой связи. Необходимость этого стала особенно очевидной после ограничений работы Starlink, которые повлияли на коммуникации и системы управления украинскими войсками.

В прошлом месяце Украина совместно с датской компанией GomSpace объявила об успешном запуске Obria Nano – первого тестового спутника будущей независимой украинской сети связи. Согласно предварительным планам, она может насчитывать около 245 спутников.

Украина провела три испытания систем перехвата целей в космосе – The Guardian

Obria Nano на орбите. Источник: GomSpace Group AB

В то же время Москва развертывает собственную спутниковую систему Rassvet, которую рассматривают как альтернативу Starlink. Ее запуск стал особенно актуальным после того, как Россия потеряла доступ к сервису американской компании SpaceX.

Именно поэтому Украина нанесла удар по предприятию "Прогресс" в российской Самаре 15 августа. Там производят ракеты-носители "Союз-2", которые используют для вывода спутников на орбиту. Две ракеты Flamingo попали в два корпуса предприятия, в частности в помещение, где собирали материнские платы для систем запуска "Союз".

Украина провела три испытания систем перехвата целей в космосе – The Guardian

Спутниковые снимки демонстрируют повреждения – в частности, дыру в крыше – на производственном объекте "Союз" в Самаре после украинских ударов в августе. Источник: Vantor.

Кроме того, Россия использует средства радиоэлектронного подавления сигналов, лазерное ослепление спутников и специальные аппараты для слежения за космическими объектами других государств.

Эксперт по космической безопасности Шведского университета обороны Елена Гроссфельд отметила, что противостояние в космосе уже перестало быть сценарием будущего.

"О космической войне говорили как о будущем. Но мы уже находимся в этом будущем", – подчеркнула она.

Спутники стали неотъемлемой частью современных боевых действий, поскольку обеспечивают разведку, связь и наведение вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России чуть ли не все Z-каналы опубликовали сообщения о якобы использовании Силами обороны для дальнобойных ударов новых терминалов спутниковой связи. Эта новость вызвала у российских "военкоров" настоящую истерику.

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