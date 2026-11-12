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Украина проводит беспрецедентно эффективные атаки дронов: подозревают использование израильского аналога Starlink

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
1,2 т.
Украина проводит беспрецедентно эффективные атаки дронов: подозревают использование израильского аналога Starlink
Украина не подтверждает использование израильской HiSky. Источник: Getty Images

Украина, вероятно, нашла альтернативу спутниковой системе Starlink, что могло существенно повысить эффективность ударов беспилотников по территории России. Речь идет об израильской спутниковой системе HiSky, использование которой украинское военное командование пока официально не подтверждает.

Об этом пишет Yle. Издание отмечает, что с конца октября Украина почти ежедневно наносит масштабные удары группами дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а последствия атак свидетельствуют о значительно больших разрушениях, чем раньше.

О возможном использовании Украиной HiSky российские военные начали сообщать в конце октября. Они утверждали, что обломки сбитых украинских беспилотников содержали компоненты этой израильской системы.

В то же время украинское военное командование не подтверждает и не опровергает использование этой технологии.

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Преимущества израильской системы HiSky перед Starlink

Издание отмечает, что израильская система HiSky имеет ряд преимуществ перед Starlink Илона Маска. Если Starlink работал только в пределах государственных границ Украины, но не на территории РФ, то HiSky работает на всей европейской части России, что позволяет существенно расширить масштабы ударов и повысить их эффективность.

Одним из главных преимуществ HiSky также является возможность поддерживать двусторонний обмен данными во время полета беспилотника. Благодаря этому украинские операторы могут узнать, попали ли первые БПЛА в назначенную цель. Если же объект уже уничтожен или поврежден, остальные дроны можно перенаправить на другие важные цели.

Например, если основной целью на НПЗ была установка перегонки нефти и первые дроны поразили ее, беспилотники, которые еще находятся в воздухе, можно направить на установки крекинга, резервуары для хранения нефтепродуктов или электрические подстанции.

Операторы также могут менять маршруты дронов, если на пути обнаруживают значительное сосредоточение средств противовоздушной обороны. Ранее беспилотники, уже получившие задание, продолжали движение к назначенной цели, даже если ее уничтожали первыми волнами атаки.

В то же время финские аналитики отмечают, что у HiSky есть и определенные ограничения по сравнению со Starlink. Речь идет об ограниченной пропускной способности, поэтому, в частности, нельзя получать телевизионное изображение с места происшествия.

Однако ее сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Если сигнал одного спутника ослабевает, система автоматически переключается на другой. У самой HiSky есть только один спутник, но она также использует спутниковые услуги других частных компаний.

Украинские удары по российским НПЗ усилились

Как отмечает Yle, хотя использование HiSky Украиной пока не подтверждено, результаты говорят сами за себя – интенсивность и результаты ударов украинских беспилотников в последнее время заметно возросли.

С конца октября Украина почти ежедневно проводит масштабные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, используя "рои" дронов. Судя по видеоматериалам с мест поражения, масштабы повреждений предприятий стали значительно больше, чем во время предыдущих атак.

Это означает, что Россия теряет все больше своих нефтеперерабатывающих мощностей, которые становится все сложнее восстановить путем ремонта.

Издание также отмечает, что в Украине хорошо помнят решение Илона Маска ограничить работу системы Starlink, которое лишило страну значительной части возможностей наносить удары. Использование альтернативной системы, не зависящей от подобных политических решений владельца, могло бы уменьшить такую уязвимость.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные блогеры сообщили о якобы использовании Силами обороны для дальнобойных ударов новых терминалов спутниковой связи. Эта новость вызвала у российских "военкоров" настоящую истерику. На это отреагировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он напомнил врагу, что помимо Starlink существуют и другие системы, при этом не подтвердив и не опровергнув применение таких систем.

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Война в УкраинеВзрывы в РоссииStarlinkБПЛА
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