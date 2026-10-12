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Украина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 3,2 т.
Украина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля
В Уфе атакован НПЗ. Источник: Exilenova+

Украинские удары по российским НПЗ привели к масштабным повреждениям энергетической инфраструктуры и усугубили топливный кризис в РФ. По меньшей мере две трети из 36 крупных нефтяных объектов России подверглись ударам в течение нескольких месяцев, а часть мощностей оказалась выведена из строя.

Об этом сообщает The Washington Post. Эксперты отмечают, что ряд факторов, среди которых – повторные атаки и трудности с ремонтом из-за санкций, усугубляют экономические потери Кремля.

Украинские атаки усугубляют топливный кризис в России

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали серьезные перебои на топливном рынке РФ. С начала года бензин и дизельное топливо на территории страны-агрессора подорожали примерно на 20%, а крупные топливные компании ввели ограничения на объемы продаж потребителям.

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Как выяснило издание, анализ спутниковых снимков, визуальных материалов и показаний экспертов и украинских военных чиновников показал, что удары часто наносились по ключевым технологическим узлам НПЗ. В частности, повреждались установки обессоливания, дистилляции и вторичной переработки нефти. А из-за международных санкций России становится все сложнее получить необходимые комплектующие и восстановить работу этих объектов.

В период с 1 апреля по 31 августа пострадали как минимум две трети из 36 крупных российских НПЗ, которые отслеживает S&P Global Energy. Некоторые предприятия подвергались атакам до пяти раз.

Из 54 проанализированных изданием ударов более половины, вероятно, повредили установки обессоливания и дистилляции, а более трети атак повредили оборудование для вторичной переработки, используемое для производства бензина, авиационного топлива и сжиженного нефтяного газа.

"Мы целимся в самые важные части нефтеперерабатывающего завода. Нам не нужно поражать весь завод. Мы знаем, куда нанести удар, чтобы он остановился и не возобновил работу", – объяснил командир украинского батальона беспилотников с позывным "Танго".

Украина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля

Повреждение установок ELOU-AVT на НПЗ РФ. Источник: washingtonpost, Vantor

Санкции тормозят ремонт поврежденных НПЗ

После начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз, а впоследствии и США запретили поставки в Россию оборудования для первичной и вторичной переработки нефти. Ограничения затрудняют ремонт нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных украинскими ударами, поскольку Москва испытывает трудности с доступом к необходимым комплектующим.

По словам эксперта Eurasia Group Александра Коляндра, главная проблема для России заключается в том, что украинские атаки происходят чаще, чем россияне успевают восстанавливать поврежденное оборудование.

Даже российский диктатор Владимир Путин признал, что удары Украины по НПЗ наносят ущерб российской экономике. По его оценке, потери составили около 1% ВВП. На этом фоне он пообещал усилить противовоздушную оборону.

Массированные удары украинских беспилотников по российским НПЗ активизировались в августе прошлого года. После зимнего спада интенсивность атак снова начала расти весной и достигла нового максимума в августе. По словам "Танго", со временем украинские военные стали успешнее поражать критически важные узлы предприятий благодаря увеличению интенсивности ударов.

По данным S&P Global Energy, к концу августа из эксплуатации вышла половина российских нефтеперерабатывающих мощностей – более чем вдвое больше, чем в конце 2025 года. В начале августа экспорт нефтепродуктов из России также сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Украина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля

В Уфе атакован НПЗ

Украина использует слабые места российской обороны

Одной из причин эффективности украинской кампании эксперты называют возможность массового производства дешевых беспилотников и их компонентов. Это позволяет запускать более крупные группы дронов, дополняя их беспилотниками-ловушками без взрывчатки, которые отвлекают российскую ПВО и заставляют ее расходовать боеприпасы.

"Украинская кампания превратила размеры России, исторически являвшиеся одним из ее больших стратегических преимуществ, в препятствие. По словам экспертов, российские средства противовоздушной обороны рассредоточены, что делает невозможной постоянную защиту каждого нефтеперерабатывающего завода", – говорится в материале.

Эксперты отмечают, что разведывательная поддержка западных союзников помогла Украине выявить слабые места российской ПВО. В частности, данные США о расположении российских радаров и систем противовоздушной обороны позволили украинским военным прокладывать маршруты для дронов и избегать обнаружения.

Украина также проводит дальнобойные атаки вглубь России, в частности используя высотные аэростаты для запуска беспилотников. Кроме того, повысить точность определения целей помогло применение искусственного интеллекта.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением".

Как писал OBOZ.UA, по информации Financial Times, один из украинских высокопоставленных чиновников заявил, что Киев не будет прекращать дальнобойные удары по энергетическим объектам противника.

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