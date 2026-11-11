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Украина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
3,0 т.
Украина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробности
Буян-М. Источник: российское оборонное ведомство

Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны в ночь 11 ноября нанесла удары по портовой и нефтяной инфраструктуре в российской Усть-Луге. Среди прочего, там был поражен ракетный корабль "Буян-М".

Поражение ракетоносца под названием "Наро-Фоминск" подтвердили в СБУ. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ уточнило, что попадание в судно произошло вблизи острова Гогланд в Финском заливе.

Известно как об убитых, так и о раненых российских захватчиках из числа экипажа судна.

Украина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробности

Сообщение Exilenova+. Источник: скриншот

Что говорят в СБУ

Поражение малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М" было заранее спланировано в рамках спецоперации СБУ. Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", его спустили на воду в 2022 году, уточняют в Службе.

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Также в СБУ проверяют информацию об уничтожении во время удара по Ленинградской области боевых вертолетов захватчиков. Сейчас известно, что при отражении атаки на область оккупанты потеряли три вертолета Ка-52 с экипажами.

На терминале "Усть-Луга Ойл" известно о повреждении ряда резервуаров с нефтепродуктами, там до сих пор бушует масштабный пожар. Кроме того, зафиксировано возгорание на терминале АО "Фактор" и на железнодорожной станции Лужская.

"Российский тыл не может чувствовать себя в безопасности: за террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры Россия получает ответ на собственной территории", – отмечают в СБУ.

Почему это важно

Украина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробности

Корабль проекта "Буян-М". Источник: Wikipedia

Хотя ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" считаются серией так называемых малых судов, украинские спецназовцы охотятся на них с самого начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Последнее поражение ракетного корабля проекта "Буян-М" произошло летом прошлого года; это было в акватории Азовского моря.

Именно эти корабли являются "многоцелевыми ракетно-артиллерийскими судами 3-го ранга малого водоизмещения". Официальное предназначение кораблей этого проекта – охрана внутренних морских бассейнов, поэтому "Буяны" имеют управляемое ракетное вооружение ближней морской зоны класса "река-море". Но это не единственное их оружие.

По последним данным, у захватчиков осталось 11 судов проекта "Буян-М". Так, черноморский флот россиян имеет четыре, каспийская флотилия три, а балтийский флот еще четыре таких корабля.

"Буяны" оборудованы установкой вертикального пуска на восемь крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.

В целом в стране-агрессоре ночь на 11 ноября была бессонной для большинства регионов. Однако больше всего жаловались жители Твери и Усть-Луги, где на фоне объявленных тревог раздавались взрывы, а также начались пожары.

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