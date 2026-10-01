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Украина отказалась от ударных вертолетов Eurocopter Tiger из Австралии, которые могла получить бесплатно: посол назвал причины

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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Украина отказалась от ударных вертолетов Eurocopter Tiger из Австралии, которые могла получить бесплатно: посол назвал причины
Украина отказалась от запроса на получение ударных вертолетов
Источник: Australian Defence Force

Украина отказалась от запроса на получение ударных вертолетов Eurocopter Tiger от Австралии, которая сейчас списывает эти машины и заменяет их на AH-64E Apache. Ранее вопрос о возможной передаче австралийских Tiger украинским военным обсуждался в течение нескольких лет.

Об этом рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, сообщает Defense Express. По данным издания, решение было принято после оценки ряда факторов, среди которых стоимость летного часа, доступность запчастей, техническое состояние вертолетов и ожидаемая комплектация.

Почему Украина отказалась от Tiger

Несмотря на готовность Австралии передать Украине эти вертолеты, украинская сторона решила рассмотреть другие варианты укрепления армейской авиации. При выборе военной техники важно учитывать не только возможность ее бесплатного получения, но и дальнейшие расходы на содержание.

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Даже если вертолеты передаются бесплатно в рамках военной помощи, их нужно обслуживать, ремонтировать и поддерживать в боеготовом состоянии. Кроме того, необходимо подготовить пилотов и технический персонал, который будет работать с этими машинами.

Украина отказалась от ударных вертолетов Eurocopter Tiger из Австралии, которые могла получить бесплатно: посол назвал причины

Eurocopter Tiger

Источник: Australian Defence Force

Какие проблемы возникли с Tiger

В Австралии вертолеты Eurocopter Tiger снимают с вооружения из-за высокой стоимости эксплуатации и проблем с поддержанием боеспособности. Подобные трудности возникали и в Германии, где эти вертолеты некоторое время фактически простоивали на земле.

Новости о возможной передаче Украине австралийских Eurocopter Tiger появились ещё в начале 2024 года. В 2025 году правительство Австралии оценивало возможность и целесообразность такой поставки, однако в конечном итоге украинская сторона решила выбрать другой вариант.

Украина отказалась от ударных вертолетов Eurocopter Tiger из Австралии, которые могла получить бесплатно: посол назвал причины

Eurocopter Tiger

Источник: Australian Defence Force

Напомним, Австралия рассматривала возможность передачи Украине 22 ударных вертолетов Tiger, которые планировала снять с вооружения. Речь шла об отдельном пакете военной помощи, а заменить эти машины австралийская армия должна была на американские AH-64E Apache.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албанизи.

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