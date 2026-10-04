Украина впервые за два года вернула танки на фронт: в The Telegraph рассказали, что это помогло изменить

Более двух лет тяжелая бронетехника на линии фронта оставалась почти беспомощной перед массовым применением FPV-дронов. Однако масштабная тактическая перестройка и истощение сил противника позволили Силам обороны Украины снова задействовать танки.

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Для проведения успешных наступательных операций были задействованы британские Challenger 2 и американские Abrams. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пробивали путь для бронетехники

Главным условием возвращения танков стала комплексная стратегия уничтожения российских беспилотных подразделений и логистики. Украинские силы отказались от лобовых атак, сосредоточившись на глубоком истощении противника.

Поражение конвоев и складов на расстоянии до 160 километров лишило российские экипажи дронов и артиллеристов поставок боеприпасов, еды и свежих аккумуляторов. Перехват сообщений и взлом телефонов российских солдат позволяли точно вычислять их позиции и корректировать артиллерию.

Масштабное отключение несанкционированного доступа к сети Starlink застало российские подразделения врасплох, лишив их оперативности. Системное уничтожение радиолокаторов, систем РЭБ и позиций операторов БПЛА заставило расчеты противника отступить вглубь территории.

Только после того как зона поражения была очищена, вперед выдвигалась украинская пехота, расчищавшая путь для продвижения тяжелой бронетехники.

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Успех на Донбассе и Харьковщине

Продуманный подход принес ощутимые результаты во время контрнаступления под Александровкой, которое началось как упреждающий удар, сорвавший планы РФ по наступлению на Запорожье. Благодаря эффекту неожиданности и отсутствию координации у противника, украинским силам удалось освободить 288 квадратных миль территории.

Аналогичная тактика применяется и на других участках фронта. В Харьковской области воины 475-го штурмового полка провели успешный рейд с участием двух танков, оснащенных усиленной антидроновой защитой. В сопровождении дронов-бомбардировщиков "Вампир" и FPV танки нанесли прямой удар по позициям российской пехоты в зданиях и успешно вернулись без повреждений.

Главные истории дня

Новая роль тяжелой брони в современной войне

Военные аналитики подчеркивают, что танки не исчезли с поля боя, но принципы их применения кардинально изменились. Сегодня танки практически не используются в классических размашистых танковых прорывах. В основном они ведут огонь из укрытий и поддержания пехоты при зачистке укреплений.

Украинские мастерские оснащают западную и советскую технику дополнительными защитными экранами и бронепанелями, что позволяет переносить удары легких FPV-дронов. Тяжелая броня эффективна только тогда, когда действует в единой системе с разведкой, артиллерией, тяжелыми дронами и пехотой.

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Напомним, военные подразделения Национальной гвардии Lasar’s Group за один выезд уничтожили три танка противника, которые россияне пытались замаскировать в 65 километрах от линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, израильская компания Arbe Robotics официально объявила о выходе на рынок систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Дебютным продуктом в сфере обороны и национальной безопасности стал радар Alerion C-UAS – компактная 4D-система, предназначенная для обнаружения сложных воздушных угроз, которые не видят классические радары.