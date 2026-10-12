Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint

В украинской оборонной компании FirePoint заявили о первом запуске отечественной баллистической ракеты по территории РФ. Это тактическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км.

Видео дня

Об этом сообщила генеральный директор компании Ирина Терех. По ее словам, продолжается работа над украинской баллистикой большей дальности, которые также появятся в этом году.

Напомним: в этом месяце стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. 1 октября президент Владимир Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

Дополняется...