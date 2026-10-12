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Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
icon 5,0 т.
Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint
Испытания ракеты FP-7. Источник: Fire Point

В украинской оборонной компании FirePoint заявили о первом запуске отечественной баллистической ракеты по территории РФ. Это тактическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км.

Об этом сообщила генеральный директор компании Ирина Терех. По ее словам, продолжается работа над украинской баллистикой большей дальности, которые также появятся в этом году.

Напомним: в этом месяце стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. 1 октября президент Владимир Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

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