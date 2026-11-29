В 2027 году Силы обороны получат компактные радары Giraffe 1X, закупленные у шведского производителя Saab. Компания уже подписала контракт с Министерством обороны Украины о продаже.

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Сумма сделки – 450 миллионов евро. Об этом пресс-служба компании сообщила на официальном сайте в субботу, 28 ноября.

"Я искренне горжусь тем, что Швеция и Saab могут предложить Украине радиолокационную систему Giraffe 1X", – заявил президент и гендиректор предприятия Микаэль Йоханссон.

Он отметил, что Giraffe 1X обладают "передовыми возможностями воздушного наблюдения". Они помогут стране обнаруживать, отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз, что улучшит ситуационную осведомленность и будет способствовать более эффективной работе ПВО.

Характеристики РЛС Giraffe 1X

Это трехкоординатные радиолокационные станции, которые быстро развертываются и легко перемещаются между различными платформами. Система обеспечивает 360° воздушное наблюдение за самолетами, вертолетами, ракетами, дронами (в том числе за малоразмерными и низколетящими целями) с обновлением каждую секунду.

"Мілітарний" сообщает, что Giraffe 1X оснащены активной фазированной антенной решеткой (АФАР), работающей в X-диапазоне, и имеют конфигурацию компактного модуля Compact Radar Module (CRM).

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Система весит менее 150 кг, в том числе антенный блок с поворотным механизмом – около 100 кг.

Инструментальная дальность Giraffe 1X – 75 км. Она также способна работать в режиме контрбатарейного радара: обнаруживать и отслеживать реактивные и артиллерийские снаряды, а также минометные мины, определять местоположение огневых средств и прогнозируемые точки падения боеприпасов.

Главные истории дня

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина сможет получить комплексный пакет вооружения для истребителей Gripen при поддержке Швеции и Великобритании. Соответствующее письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества в ноябре подписали министры обороны трех стран.