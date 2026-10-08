Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения, – Хмара

Украинские защитники выслеживают российские ракетные пусковые установки, которые захватчики применяют для обстрелов нашей страны. Эта работа уже привела к потерям для российского оккупационного войска.

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Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, рассказывая о проведенных 8 октября телефонных переговорах с немецким коллегой Борисом Писториусом. Подробности опубликовала пресс-служба МО Украины на официальном сайте.

"Отдельно обсудили угрозу российских баллистических ударов. Украина разрабатывает асимметричные ответы и наносит удары по российским пусковым установкам. Есть результаты по поражению таких целей", – говорится в сообщении.

О чем еще говорили Хмара и Писториус

Как отметил министр, Силы обороны благодаря поддержке ФРГ могут более эффективно сбивать реактивные дроны-камикадзе противника. Речь идет об оперативных поставках боеприпасов для самолетов F-16, которые уже демонстрируют высокую эффективность против российских беспилотников. Хмара поблагодарил Германию за крайне важную помощь.

"При поддержке партнеров мы также разрабатываем решения для защиты наших городов, в частности средства радиоэлектронной борьбы. Анализируем их эффективность в противодействии реактивным "Шахедам", масштабируем то, что работает", – отметил чиновник.

Стороны обсудили защиту критической инфраструктуры, в частности в Киеве. Важным остается наращивание поставок средств ПВО, таких как ракеты-перехватчики для систем IRIS-T.

"Отдельный фокус – передача украинского боевого опыта для усиления безопасности Германии, промышленное сотрудничество и совместное производство БпЛА", – добавили в ведомстве.

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Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует передать Украине "тысячи дронов-перехватчиков" SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5". Это совместная разработка немецкого производителя и украинского оборонного стартапа WIY, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. При создании новой системы был учтен опыт применения дрона-перехватчика STRILA в Украине.

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