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Украинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасет

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
42
Украинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасет
FP-7 уже прошла боевое применение. Источник: Мілітарний

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже прошла боевое применение, однако использовать ее с осколочно-фугасной боевой частью экономически невыгодно. По словам совладельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, ситуация может измениться после кодификации кассетной боевой части.

Он объяснил, что доставлять 200 кг взрывчатки на расстояние 300 км за 500 тысяч долларов нецелесообразно, если аналогичную задачу можно выполнить дешевле. Об этом Штилерман рассказал в эфире телемарафона.

Почему применение ракеты FP-7 пока экономически невыгодно

Штилерман заявил, что FP-7 уже прошла боевое применение. В то же время использование ракеты с осколочно-фугасной боевой частью сейчас не имеет экономического смысла.

По словам конструктора, FP-7 дешевле американской ракеты ATACMS, однако все равно остается достаточно дорогой. В частности, доставка 200 кг взрывчатки на 300 км стоит около 500 тысяч долларов.

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"Нужно понимать, что это довольно дорогая ракета. Дешевле ATACMS, но все равно достаточно дорогая. И доставлять 200 кг взрывчатки на 300 км за 500 тысяч долларов, когда ты можешь сделать это за 50 тысяч долларов, нет никакого смысла. Потому что такую же боевую часть несет и FP-2 – 200 кг", – объяснил Штилерман.

Он также отметил, что за те же деньги можно отправить 16 дронов FP-2 с более крупными боевыми частями.

Когда FP-7 будет иметь смысл применять

По словам Штилермана, целесообразность использования FP-7 появится после кодификации кассетной боевой части. Именно ее внедрение должно изменить ситуацию с применением ракеты.

Что известно об испытаниях ракеты FP-9

Отдельно совладелец Fire Point сообщил о ходе работ над другой разработкой компании – баллистической ракетой FP-9.

Сейчас проходят ее финальные испытания. По словам Штилермана, боевое применение FP-9 ожидается уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский 1 октября опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

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