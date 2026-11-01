Украинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасет

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже прошла боевое применение, однако использовать ее с осколочно-фугасной боевой частью экономически невыгодно. По словам совладельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, ситуация может измениться после кодификации кассетной боевой части.

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Он объяснил, что доставлять 200 кг взрывчатки на расстояние 300 км за 500 тысяч долларов нецелесообразно, если аналогичную задачу можно выполнить дешевле. Об этом Штилерман рассказал в эфире телемарафона.

Почему применение ракеты FP-7 пока экономически невыгодно

Штилерман заявил, что FP-7 уже прошла боевое применение. В то же время использование ракеты с осколочно-фугасной боевой частью сейчас не имеет экономического смысла.

По словам конструктора, FP-7 дешевле американской ракеты ATACMS, однако все равно остается достаточно дорогой. В частности, доставка 200 кг взрывчатки на 300 км стоит около 500 тысяч долларов.

"Нужно понимать, что это довольно дорогая ракета. Дешевле ATACMS, но все равно достаточно дорогая. И доставлять 200 кг взрывчатки на 300 км за 500 тысяч долларов, когда ты можешь сделать это за 50 тысяч долларов, нет никакого смысла. Потому что такую же боевую часть несет и FP-2 – 200 кг", – объяснил Штилерман.

Он также отметил, что за те же деньги можно отправить 16 дронов FP-2 с более крупными боевыми частями.

Когда FP-7 будет иметь смысл применять

По словам Штилермана, целесообразность использования FP-7 появится после кодификации кассетной боевой части. Именно ее внедрение должно изменить ситуацию с применением ракеты.

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Что известно об испытаниях ракеты FP-9

Отдельно совладелец Fire Point сообщил о ходе работ над другой разработкой компании – баллистической ракетой FP-9.

Сейчас проходят ее финальные испытания. По словам Штилермана, боевое применение FP-9 ожидается уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский 1 октября опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.

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