Новое заявление Трампа о "прекрасной сделке" между Украиной и Россией – очень опасный сигнал.

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Чего можно ожидать дальше?

Снятие санкций с России. Новые призрачные коммерческие сделки с Кремлем. Эскалацию в отношениях с Ираном, чтобы удерживать цены на нефть на высоком уровне. Усиление ударов по наиболее уязвимым объектам Украины. И, наконец, организацию в Абу-Даби переговоров представителей США, Украины и России о возможном прекращении огня на условиях Путина.

Сегодня у Украины есть две опции для своего существования и одна – для своего разрушения.

Начну с последней.

Здесь все просто. Путин не может победить ВСУ на поле боя. Но он постепенно побеждает украинский тыл.

Он разрушает энергетику, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Создает нечеловеческие условия для жизни украинцев.

Именно такая война устраивает Путина. И если ее не остановить, она рано или поздно может привести к прекращению нормальной жизни в Украине.

А какие есть варианты для продолжения существования Украины?

Первый – принять условия Путина.

Отдать остатки территории Донецкой области, а возможно, еще и не захваченные территории Запорожской и Херсонской областей.

Но на этом требования Кремля не закончатся.

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Будут требования относительно украинской армии, языка, церкви.

Путин хочет не просто территориально урезать Украину. Он хочет существенно ослабить ее экономический и военный потенциал, а также заложить свое российское дерьмо в нашу культуру, язык и веру.

Выживет ли Украина при таком варианте?

Шансы есть. Но только при условии, что такой урезанной страной будут руководить достойные лидеры – патриотичные меритократы.

Пример Финляндии это подтверждает.

Второй вариант – заставить Путина прекратить огонь.

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Причем сделать это в течение нескольких недель – на более или менее достойных для Украины условиях.

Как?

При имеющихся ресурсах это возможно. Но действовать нужно рационально и максимально эффективно.

Цель – два нефтеперерабатывающих завода ежедневно в течение 20 дней, до начала зимы.

При реализации такой стратегии уже через месяц экономика Раши начнет останавливаться, особенно в условиях прекращения поставок газа на российские ТЭЦ. Украинские дроны могут сделать и это.

Только так быстро можно создать для Путина ситуацию, в которой прекращение огня станет для него необходимостью.

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Очевидно, что выборы в США дают возможность старым и новым конгрессменам еще до нового года разрушить пророссийскую связку Трампа–Маска–Путина.

Для этого нужно:

Заставить Трампа немедленно предоставить Украине задолженное оружие примерно на 15 млрд дол.

Обязать Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink на всех территориях России для уничтожения военных объектов и предприятий ВПК.

Нашим профессиональным дипломатам, а также всем, кто влияет на общественность и членов Конгресса США, сейчас нужно работать максимально интенсивно.

Времени мало.

Сейчас скорость имеет принципиальное значение.

Поэтому удары должны наноситься по двум, а не по одному НПЗ.

Два – а не один.

Повторяю: скорость и количество имеют значение.

Существование Украины в нормальном состоянии сегодня во многом зависит от того, сколько НПЗ будет уничтожено в ближайшие 20 дней.

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