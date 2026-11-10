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Александр Савченко
Александр Савченко

Профессор, ректор МИБ

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War / Мнения
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1,9 т.
Блог |

Украинская формула мира: два разрушенных НПЗ ежедневно

Украинская формула мира: два разрушенных НПЗ ежедневно
Удары по НПЗ и ВПК России. Источник: Министерство обороны Украины.

Новое заявление Трампа о "прекрасной сделке" между Украиной и Россией – очень опасный сигнал.

Чего можно ожидать дальше?

Снятие санкций с России. Новые призрачные коммерческие сделки с Кремлем. Эскалацию в отношениях с Ираном, чтобы удерживать цены на нефть на высоком уровне. Усиление ударов по наиболее уязвимым объектам Украины. И, наконец, организацию в Абу-Даби переговоров представителей США, Украины и России о возможном прекращении огня на условиях Путина.

Сегодня у Украины есть две опции для своего существования и одна – для своего разрушения.

Начну с последней.

Здесь все просто. Путин не может победить ВСУ на поле боя. Но он постепенно побеждает украинский тыл.

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Он разрушает энергетику, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Создает нечеловеческие условия для жизни украинцев.

Именно такая война устраивает Путина. И если ее не остановить, она рано или поздно может привести к прекращению нормальной жизни в Украине.

А какие есть варианты для продолжения существования Украины?

Первый – принять условия Путина.

Отдать остатки территории Донецкой области, а возможно, еще и не захваченные территории Запорожской и Херсонской областей.

Но на этом требования Кремля не закончатся.

Будут требования относительно украинской армии, языка, церкви.

Путин хочет не просто территориально урезать Украину. Он хочет существенно ослабить ее экономический и военный потенциал, а также заложить свое российское дерьмо в нашу культуру, язык и веру.

Выживет ли Украина при таком варианте?

Шансы есть. Но только при условии, что такой урезанной страной будут руководить достойные лидеры – патриотичные меритократы.

Пример Финляндии это подтверждает.

Второй вариант – заставить Путина прекратить огонь.

Причем сделать это в течение нескольких недель – на более или менее достойных для Украины условиях.

Как?

При имеющихся ресурсах это возможно. Но действовать нужно рационально и максимально эффективно.

Цель – два нефтеперерабатывающих завода ежедневно в течение 20 дней, до начала зимы.

При реализации такой стратегии уже через месяц экономика Раши начнет останавливаться, особенно в условиях прекращения поставок газа на российские ТЭЦ. Украинские дроны могут сделать и это.

Только так быстро можно создать для Путина ситуацию, в которой прекращение огня станет для него необходимостью.

Очевидно, что выборы в США дают возможность старым и новым конгрессменам еще до нового года разрушить пророссийскую связку Трампа–Маска–Путина.

Для этого нужно:

Заставить Трампа немедленно предоставить Украине задолженное оружие примерно на 15 млрд дол.

Обязать Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink на всех территориях России для уничтожения военных объектов и предприятий ВПК.

Нашим профессиональным дипломатам, а также всем, кто влияет на общественность и членов Конгресса США, сейчас нужно работать максимально интенсивно.

Времени мало.

Сейчас скорость имеет принципиальное значение.

Поэтому удары должны наноситься по двум, а не по одному НПЗ.

Два – а не один.

Повторяю: скорость и количество имеют значение.

Существование Украины в нормальном состоянии сегодня во многом зависит от того, сколько НПЗ будет уничтожено в ближайшие 20 дней.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Александра Савченко
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