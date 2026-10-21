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Украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по наступлению: в ISW оценили потери противника. Карта

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
1,8 т.
Украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по наступлению: в ISW оценили потери противника. Карта
Операция "Вивальди" нанесла удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

В рамках операции "Вивальди" украинские военные вышли к реке Жеребец, заняв более выгодные позиции для обороны и нанесения ударов по вражеским силам. Им удалось "срезать" российские "клещи" на севере Донецкой области и сорвать планы врага по захвату остальной части области.

При этом оккупанты понесли значительные потери, одна из российских дивизий практически перестала существовать как организованное воинское подразделение. О значении операции "Вивальди" для дальнейшего развития событий на фронте говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Операция "Вивальди" сорвала планы РФ

По словам командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого, по итогам операции "Вивальди" Силы обороны вышли к реке Жеребец. Они значительно сократили линию фронта и заняли удобную линию обороны с более плотной концентрацией пехоты и более выгодными для БПЛА и артиллерии позициями.

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Россиянам же для возобновления каких-либо наступательных операций на Лиманском направлении придется вновь форсировать Жеребец.

Аналитики же отмечают: операция "Вивальди" сорвала планы РФ по наступлению в Донецкой области.

"Украинская операция "Вивальди" успешно сорвала северные клещи России на Лиманском направлении, с помощью которых российские войска намеревались обойти Лиман через Святогорск (к северо-западу от Лимана), в конечном итоге соединившись в Барвинково (Харьковская область), с отдельными российскими попытками окружения с юго-запада в Добропольском направлении", – отметили в ISW.

О срыве планов РФ заявил и Билецкий, который подчеркнул крах российских планов по оперативному окружению и то, чтороссийские войска были вынуждены вести фронтальное наступление к востоку от Славянска и Краматорска и атаковать "в лоб" хорошо укрепленные украинские позиции. А этот вектор атаки, отмечают в ISW, будет для оккупантов "гораздо сложнее и дороже".

Украинская операция ''Вивальди'' сорвала планы России по наступлению: в ISW оценили потери противника. Карта

Лиманское направление

"Операция "Вивальди" и другие украинские контрнаступательные действия на направлениях Александровки и Купянска в 2026 году позволили Украине перехватить оперативную инициативу на всей линии фронта, практически остановив продвижение российских войск. ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска понесли чистые потери в размере 122 кв. км в период с 1 сентября 2026 года по 16 октября 2026 года и захватили около 100 кв. км с 1 января 2026 года", – говорится в материале.

Оккупанты теряли не только инициативу и территории. По словам Билецкого, по итогам операции "Вивальди" практически перестала существовать российская 144-я мотострелковая дивизия, входящая в состав 20-й общевойсковой армии Московского военного округа.

"Российским войскам придется восстановить 144-ю мотострелковую дивизию для любых будущих наступательных операций на Лиманском направлении, что наложит дополнительные ограничения на и без того дорогостоящее формирование российских сил. Россия сталкивается с ростом боевых потерь с лета 2026 года, потеряв более 40 000 человек убитыми и ранеными за несколько месяцев. Российская система добровольного набора войск, основанная на контрактном наборе, становится все более дорогостоящей, и, поскольку средние цены на контракты значительно выросли с 2022 года, до такой степени, что президент России Владимир Путин, как сообщается, неохотно рассматривает возможность  приказа об очередном непопулярном принудительном призыве резервистов", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, в России преувеличивают заявления о продвижении своих войск в Украине. При этом ложь достигла невиданных ранее масштабов и все дальше и дальше отходит от реальности на поле боя.

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