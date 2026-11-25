Диктатор РФ Владимир Путин признал, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов остается сложной, и для ее стабилизации правительству приходится принимать дополнительные меры. В частности, российские власти ограничивают экспорт топлива и поддерживают нефтяные компании за счет бюджета на фоне украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

Видео дня

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики объяснили, как украинская кампания дальнобойных ударов влияет на экономику страны-агрессора.

Заявления Путина свидетельствуют о том, что украинские атаки создают для российского правительства ощутимое финансовое бремя. Кремль пытается не допустить ухудшения ситуации на внутреннем топливном рынке и защитить население от последствий ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

24 ноября Путин заявил, что российское правительство уже ввело ряд мер для стабилизации рынка. Среди них – ограничения экспорта топлива, субсидирование импорта нефтепродуктов для отечественных нефтяных компаний и изменения требований к биржевой торговле бензином и дизельным топливом.

Российский президент также признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. Он заявил о намерении продолжать меры по усилению защиты российских энергетических объектов.

В то же время Путин утверждал, что украинские удары не нанесли России критического ущерба. Однако, как отмечают аналитики ISW, фактические последствия атак свидетельствуют об обратном.

По данным Института изучения войны, в середине лета 2026 года украинские удары вызвали серьезный дефицит бензина в разных регионах России. Атаки, продолжающиеся с конца октября, сократили российские мощности по переработке нефти примерно на 30%.

РЕКЛАМА

Из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка Россия еще в июле начала импортировать бензин морем из разных стран. В октябре 2026 года объемы такого импорта достигли рекордного уровня.

Аналитики отмечают, что попытки российских властей смягчить последствия украинских дальнобойных ударов обходятся федеральному бюджету все дороже. В то же время население России все чаще непосредственно ощущает последствия атак.

Речь идет не только о перебоях с топливом и росте цен, но и о взрывах, опасности из-за обломков беспилотников, перебоях с интернетом и закрытии аэропортов в разных регионах западной России.

Главные истории дня

Такие последствия осложняют попытки Кремля скрыть реальное влияние войны на повседневную жизнь россиян. В отличие от ситуации на фронте, где большинство граждан не могут самостоятельно проверить заявления властей о ходе боевых действий, последствия ударов по российской территории они видят и ощущают непосредственно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России вызвали в стране-агрессоре самый тяжелый топливный кризис со времен распада Советского Союза – производство бензина упало почти вдвое. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кремлю пришлось ввести чрезвычайные меры и увеличить импорт до максимума.