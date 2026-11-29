Власти Германии обеспокоены тем, что украинские удары по российским судам могут привести к распространению войны на Балтийское море и спровоцировать новую эскалацию. В Берлине также опасаются, что такая ситуация может негативно повлиять на дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Германии.

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Об этом сообщает издание Spiegel. В федеральном правительстве Германии уже долгое время обсуждают риски переноса украинских военных операций в Балтийский регион.

Особую обеспокоенность вызывают недавние атаки на российские суда, в частности поражение военного корабля РФ в ливийском Бенгази и нападение на сухогруз в Балтийском море.

"Расширение зоны боевых действий на Балтийское море несет в себе непредсказуемый риск эскалации войны", – заявили представители немецких кругов безопасности.

В последние недели Берлин на разных уровнях призывал украинскую сторону к сдержанности. Эту позицию разделяют и отдельные представители правящей коалиции, которые связывают ситуацию с постепенным снижением поддержки военной помощи Киеву среди населения Германии.

В то же время в немецком парламенте нет единой позиции относительно возможных ограничений украинских операций. Представитель по внешней политике фракции СДПГ Адис Ахметович заявил, что Берлин поддерживает право Украины защищаться от российской агрессии, однако призвал учитывать безопасность стран Балтийского региона и свободу судоходства.

"Мы должны предотвратить географическое расширение войны и усилить дипломатические усилия, направленные на ее прекращение", – подчеркнул он.

В свою очередь, представитель ХДС/ХСС Юрген Гардт выступил в защиту права Украины атаковать российские военные корабли и транспортные средства, перевозящие оружие. Он отметил, что не считает расширение конфликта целью Киева, и подчеркнул, что такие действия не отвечали бы интересам самой Европы.

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Еще более категоричную позицию высказал председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп. Украина не должна иметь ограничений в борьбе с российской военной инфраструктурой и логистикой.

"Россия начала войну и несет ответственность за ее расширение – а не Украина", – заявил политик.

Вопрос украинских операций в Балтийском море обсуждали во время недавней встречи министра обороны Украины Евгения Хмары с его немецким коллегой Борисом Писториусом. Переговоры проходили за закрытыми дверями, и во время них глава Минобороны Германии предупредил о рисках эскалации и возможном влиянии таких операций на дальнейшую военную помощь Киеву.

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После встречи Писториус публично признал право Украины атаковать российские военные объекты, однако подчеркнул "особую ответственность" Киева за то, чтобы война не распространилась на Балтийское море. Аналогичные заявления в тот день сделали канцлер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Йоганн Вадефуль.

В Берлине считают, что Балтийский регион имеет для России особое экономическое и военное значение. Поэтому уничтожение там российских судов Москва может воспринять как удар по стратегически важным маршрутам и ответить значительно жестче.

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В частности, немецкая сторона не исключает, что Кремль может обвинить НАТО в содействии украинским атакам, а в худшем сценарии – прибегнуть к действиям против кораблей Альянса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что атака на российский сухогруз в Финском заливе стала одним из побочных последствий самообороны Украины в войне, развязанной Россией. Украина имеет полное право защищаться от агрессора, подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.