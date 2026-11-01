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Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
1,1 т.
Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео
НРК спас раненого воина от подрыва на мине

Операторы 66-й ОМБр в полосе ответственности бригады провели сложнейшую эвакуацию раненого побратима. Несмотря на два подрыва на минах, НРК удалось успешно выполнить миссию.

Защитник во время одного из подрывов получил легкую контузию, основной удар на себя приняла платформа. Напряженное видео операции опубликовали в Telegram-канале 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Как проходила сложнейшая операция

В бригаде показали, как НРК спас раненого воина от подрыва на мине.

"Одним из крупнейших вызовов во время наступательных действий в полосе ответственности 66 ОМБр имени князя М. Храброго стал огромный уровень минирования территории, которая находилась под контролем противника. Даже после деоккупации эта проблема сохраняется. Минирование маршрутов осложняет логистику. А эвакуация раненых превращается в чрезвычайно сложные и зрелищные миссии. Как эта операция танкового батальона", – объяснили в бригаде необходимость использования беспилотных платформ для этой эвакуации.

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Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Первый НРК выехал к раненому военнослужащему. Источник: скриншот

Дорога к раненому воину, который ждал эвакуации, оказалась очень сложной. Оператор объезжал многочисленные мины, пока одна из них не взорвалась прямо под бортом. Однако НРК смог продолжить движение после подрыва.

Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

НРК объезжал многочисленные мины, одна из которых взорвалась под бортом. Источник: скриншот

Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

НРК смог продолжить движение и добрался до защитника, который ждал эвакуации. Источник: скриншот

"Уже с раненым воином на борту наш "Таракан-200" во второй раз наехал на мину. В результате взрыва воин не пострадал, но комплекс больше не смог продолжать движение. Фактически НРК собой спас раненого воина. Уже второй комплекс, который в кратчайшие сроки примчался на место взрыва, сумел успешно завершить миссию и эвакуировать раненого", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Второй подрыв произошел уже на обратном пути. Источник: скриншот

Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Военнослужащий не пострадал. Источник: скриншот

Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Миссию первого НРК завершил второй комплекс. Источник: скриншот

В "Армія Інформ" добавили, что в результате взрыва военнослужащий получил легкую контузию, его успешно доставили в эвакуационный пункт. Сейчас состояние воина стабильное, угрозы его жизни нет.

"По словам начальника беспилотных систем танкового батальона 66-й бригады с позывным "Бизон", перед такими миссиями военные тщательно проверяют маршруты, минирование, активность вражеских разведывательных дронов и возможные засады. Наземные роботизированные комплексы все чаще берут на себя задачи, которые раньше военным приходилось выполнять под вражеским огнем. Эта эвакуация – еще одно подтверждение их важности на поле боя", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии.

Заявлено, что они обладают высокой проходимостью и на суше, и на воде.

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