Украинские бойцы спасли раненого побратима с помощью НРК, который дважды подорвался на минах. Видео

Операторы 66-й ОМБр в полосе ответственности бригады провели сложнейшую эвакуацию раненого побратима. Несмотря на два подрыва на минах, НРК удалось успешно выполнить миссию.

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Защитник во время одного из подрывов получил легкую контузию, основной удар на себя приняла платформа. Напряженное видео операции опубликовали в Telegram-канале 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Как проходила сложнейшая операция

В бригаде показали, как НРК спас раненого воина от подрыва на мине.

"Одним из крупнейших вызовов во время наступательных действий в полосе ответственности 66 ОМБр имени князя М. Храброго стал огромный уровень минирования территории, которая находилась под контролем противника. Даже после деоккупации эта проблема сохраняется. Минирование маршрутов осложняет логистику. А эвакуация раненых превращается в чрезвычайно сложные и зрелищные миссии. Как эта операция танкового батальона", – объяснили в бригаде необходимость использования беспилотных платформ для этой эвакуации.

Дорога к раненому воину, который ждал эвакуации, оказалась очень сложной. Оператор объезжал многочисленные мины, пока одна из них не взорвалась прямо под бортом. Однако НРК смог продолжить движение после подрыва.

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"Уже с раненым воином на борту наш "Таракан-200" во второй раз наехал на мину. В результате взрыва воин не пострадал, но комплекс больше не смог продолжать движение. Фактически НРК собой спас раненого воина. Уже второй комплекс, который в кратчайшие сроки примчался на место взрыва, сумел успешно завершить миссию и эвакуировать раненого", – говорится в сообщении.

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В "Армія Інформ" добавили, что в результате взрыва военнослужащий получил легкую контузию, его успешно доставили в эвакуационный пункт. Сейчас состояние воина стабильное, угрозы его жизни нет.

"По словам начальника беспилотных систем танкового батальона 66-й бригады с позывным "Бизон", перед такими миссиями военные тщательно проверяют маршруты, минирование, активность вражеских разведывательных дронов и возможные засады. Наземные роботизированные комплексы все чаще берут на себя задачи, которые раньше военным приходилось выполнять под вражеским огнем. Эта эвакуация – еще одно подтверждение их важности на поле боя", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии.

Заявлено, что они обладают высокой проходимостью и на суше, и на воде.