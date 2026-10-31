Украинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. Так, наши операторы дронов на Донетчине обнаружили российских военных, которые оборудовали укрытие в заброшенном здании.

Видео дня

По вражеской позиции нанесли несколько точных ударов, в результате чего сооружение было разрушено. Видео успешной атаки опубликовали в Telegram-канале 210-го отдельного штурмового полка (210 ОШП).

Операторы дронов накрыли россиян в заброшенном здании

"Враг пытается закрепиться в заброшенных зданиях, но операторы дронов 210 ОШП отрабатывают цели четко", – говорится в сообщении.

Наши бойцы зафиксировали скопление противника в заброшенном здании. Украинские воины нанесли несколько точных ударов по укрытию врага, в результате чего здание было полностью разрушено, похоронив под своими обломками российских захватчиков.

На опубликованных кадрах зафиксирована серия результативных попаданий, которые не оставили врагу никаких шансов на спасение.

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"Не даем оккупантам на Донетчине ни единого шанса – находим и уничтожаем!" – подчеркнули защитники.

Главные истории дня

Напомним, украинские военные опубликовали видео, на котором видно, как с помощью наземного робота и дрона с громкоговорителем бойцы заставили двух российских оккупантов сдаться в плен. Беспилотник передал им требование сложить оружие, после чего захватчики вышли с поднятыми руками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двоих – уничтожили. По свидетельствам пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.