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Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
3,7 т.
Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео
Украинские операторы дронов прицельно уничтожают грузовики ВС РФ. Источник: Скриншот видео. Коллаж OBOZ.UA

Силы обороны Украины продолжают выбивать логистику российских оккупационных войск. Операторы дронов точными ударами уничтожают грузовики врага.

Такими кадрами от 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поделились на официальных ресурсах Генштаба ВСУ. Дроноводы этого подразделения нанесли удары по оккупантам.

"Продолжаем системно выбивать логистику врага: свежая подборка уничтожения грузовиков российской армии", – отметили военные.

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На опубликованных кадрах можно увидеть ряд точных ударов по транспорту, которым россияне перевозят боеприпасы, топливо, личный состав, вооружение и строительные материалы.

Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео

Операторы дронов обнаруживают грузовики врага. Источник: Скриншот видео

Украинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видео

Цель за мгновение до удара. Источник: Скриншот видео

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.

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