Украинские дронщики успешно отработали по вражеским орудиям: видео уничтожения

Украинские военные продолжают уничтожать артиллерийские средства российской армии на фронте. На видео запечатлена работа операторов беспилотников, которые выявляют и поражают артиллерийские цели противника.

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На этот раз результатами боевой работы поделились операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады имени Дмитрия "Байды" Вишневецкого. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

На кадрах с воздуха и тепловизионных снимках можно увидеть процесс выслеживания вражеской техники и моменты попаданий.

В бригаде отметили, что подразделение продолжает выполнять боевые задачи по уничтожению российских сил.

Агенты движения "Атеш" помогли Силам обороны нанести удар по важному для РФ химическому предприятию в Тверской области. Речь идет о Редкинском опытном заводе, который производит компоненты ракетного топлива.

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