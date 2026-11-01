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Украинские дронщики успешно отработали по вражеским орудиям: видео уничтожения

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
192
Украинские дронщики успешно отработали по вражеским орудиям: видео уничтожения
Поражение российских военных. Источник: REUTERS/Oleksandr Ratushniak.

Украинские военные продолжают уничтожать артиллерийские средства российской армии на фронте. На видео запечатлена работа операторов беспилотников, которые выявляют и поражают артиллерийские цели противника.

На этот раз результатами боевой работы поделились операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады имени Дмитрия "Байды" Вишневецкого. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

На кадрах с воздуха и тепловизионных снимках можно увидеть процесс выслеживания вражеской техники и моменты попаданий.

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Карта. Источник: DeepState.

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