Украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ в России: подробности и видео

В четверг, 8 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России, который считается крупнейшим НПЗ страны. По предварительным данным, в результате удара по цели возник пожар, а в Омске раздалось несколько взрывов.

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Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Fire Point. Соответствующие кадры уже распространяются в сети. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины также подтвердил попадание.

Удар по крупнейшему НПЗ России

По данным Exilenova+, в городе прогремела серия взрывов.

"Ударные БПЛА FP-1 Сил обороны, вероятно, прорываются к крупнейшему НПЗ РФ в Омской области", — написал Telegram-канал Exilenova+.

В Fire Point заявили о зафиксированном попадании в цель с последующим возникновением пожара. Там также отметили, что атаку осуществили модернизированные БПЛА FP-1.

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Впоследствии Генштаб ВСУ также подтвердил попадание по самому мощному нефтеперерабатывающему предприятию в РФ. Там также отметили, что завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Главные истории дня

Омский НПЗ

Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, принадлежащий компании "Газпромнефть". Его мощность составляет 22,23 млн тонн нефти в год.

По сообщению Fire Point, ударные БПЛА атаковали предприятие на расстоянии более 2500 км от границы с Украиной.

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Омский НПЗ уже подвергался ударам 6 июля 2026 года. Тогда украинские военные поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.

В Силах обороны подчеркнули, что нанесение ударов по таким объектам направлено на снижение военно-экономического потенциала РФ и является реализацией Украиной права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

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Украинские удары по другим НПЗ

15 сентября украинские войска атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. После удара беспилотников на территории предприятия возник пожар, а впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объекта.

По данным Генштаба, на Сизранском НПЗ зафиксировали попадание снаряда с последующим пожаром. В частности, были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк предприятия.

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17 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в России. После атаки на территории предприятия раздались взрывы и возник масштабный пожар, а президент Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ.

Как писал OBOZ.UA, беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, после чего на территории предприятия были зафиксированы пожары. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ, отметив, что степень нанесенного предприятию ущерба уточняется.