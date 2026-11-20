В Смоленской области России в ночь на 20 ноября тоже неспокойно. Украинские ударные беспилотники атаковали в регионе химическое предприятие "Дорогобуж", производящее аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Продукция завода, в частности, используется для изготовления взрывчатых веществ для российской армии.

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Власти области пока никак не прокомментировали взрывы и пожар в Дорогобужском районе. А вот Osint-сообщество Exilenova+ утверждает, что в регионе было атаковано именно ПАО "Дорогобуж", под удар попал цех по производству аммиака.

Что производит предприятие

Завод расположен возле поселка Верхнеднепровский в Смоленской области, примерно в 290 км от украинской границы. Предприятие входит в группу "Акрон" и является одним из ведущих химических производств России.

Основная продукция предприятия – минеральные удобрения и промышленная химия. В частности, завод производил до 830 тыс. тонн аммиака в год; 1,56 млн тонн аммиачной селитры; 1,53 млн тонн азотной кислоты.

Последние две позиции используются не только в производстве удобрений, но и в химической промышленности для изготовления взрывчатых веществ.

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То есть это предприятие производит компоненты, необходимые для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ для российской армии.

В 2024 году на это предприятие приходилось около 10% производства аммиачной селитры в России.

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Что предшествовало

Это предприятие неоднократно становилось целью украинских беспилотников. Предыдущие атаки происходили в ноябре и декабре 2025 года.

Однако один из самых масштабных ударов произошел в конце февраля 2026 года. Тогда, по сообщениям российских властей, по территории завода ударили не менее 30 БПЛА. После этой атаки производство временно остановили.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября на территории Республики Татарстан также прогремели многочисленные взрывы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".