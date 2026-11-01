Украинские операторы ''сняли'' с дерева оккупанта, который вешал оборудование. Видео

Украинские операторы беспилотников обнаружили и атаковали российского военного, который забрался на дерево для установки оборудования связи. Даже на высоте оккупант не смог спрятаться от украинских защитников.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Бутусов Плюс". Там опубликовали соответствующее видео, на котором запечатлена работа украинских операторов дронов.

Что известно

На кадрах видно, как российский военный находится на дереве и пытается установить оборудование. Украинские операторы обнаружили его позицию и нанесли удар беспилотником.

"Джонни, они на деревьях!" – говорится в подписи к видео.

Украинские дроны продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику

Напомним, на Покровском направлении российский военный, оставшийся один на позиции, столкнулся с украинским FPV-дроном. Увидев беспилотник, оккупант попытался спастись от атаки с помощью обычной бутылки.

Видео этого эпизода опубликовали военнослужащие 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра". На кадрах видно, как российский солдат находится на открытой местности, замечает дрон и пытается отбиться от него бутылкой.

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Также в подразделении сообщили о результатах боевой работы за 17 сентября. По их данным, в тот день были поражены 169 российских военных, из которых 123 погибли, а 46 получили ранения. Всего с 1 по 17 сентября подразделение зафиксировало 2560 поражений оккупантов.

На Лиманском направлении операторы беспилотных систем подразделения SIGNUM уничтожили российскую пехоту и военных, передвигавшихся на мотоциклах. Украинские защитники выслеживали оккупантов и наносили точечные удары дронами.

Как писал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию, предназначенную для обнаружения украинских беспилотников и авиации. Вражеский комплекс был развернут на прицепе транспортного средства в тылу противника.

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