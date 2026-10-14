Украинские партизаны вывели из строя электроподстанцию в Ростовской области РФ. Фото и видео

В городе Азов под Ростовом-на-Дону (Россия) произошла диверсия. Агенты партизанского движения "Атеш" взорвали важнейшую электроподстанцию, обеспечивавшую энергоснабжение стратегического Азовского оптико-механического завода.

Видео дня

Об успешной операции "Атеш" сообщил 14 октября в Telegram, опубликовав также фото и видео с места инцидента. Отметим, что АОМЗ является важным звеном военно-промышленного комплекса государства-агрессора РФ.

Что известно о диверсии

Вывод из строя электроподстанции в Азове замедлил производство систем наведения, которые россияне используют в своих ракетах.

"Именно здесь изготавливаются ключевые компоненты для высокоточного оружия РФ: навигационный лидар (оптико-электронный прибор. – Ред.) "Отблеск" и блоки автоматики полета для крылатых ракет Х-101, радиолокационные головки самонаведения, а также бортовая тепловизионная техника и системы управления для ракет Р-37М, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических комплексов. Без этих специализированных узлов выпуск современного ракетного вооружения для путинской армии физически невозможен", – рассказали активисты.

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Завод остался без стабильного электроснабжения. Известно об отключении электроэнергии в ключевых цехах сборки сложной электроники, оптико-механических изделий и систем наведения.

"Аварийная остановка технологического процесса сорвала текущий цикл производства и заблокировала поставки критически важных компонентов для сотен ракет агрессора", – отметили партизаны.

Главные истории дня

В "Атеше" подчеркнули, что кремлевский лидер Владимир Путин не намерен прекращать войну, несмотря на огромные потери. Россия проводит скрытую мобилизацию. Оккупационные войска и путинский режим необходимо остановить ради общего блага, подытожили партизаны.

Как писал OBOZ.UA, ранее представители движения "Атеш" уничтожили тепловоз в Воронежской области РФ. Таким образом удалось прервать снабжение захватчиков на Купянском направлении.