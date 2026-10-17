Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшаяПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромСабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛегенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Водитель подал искПолиция оштрафовала пьяного водителя: он подал иск на 50 тыс. грн, поскольку алкотестер мог быть нестерильнымВ Украине шесть компаний запустили серийное производство турбореактивных двигателей: как это поможет в борьбе с дронамиВ Украине шесть компаний запустили серийное производство турбореактивных двигателей: как это поможет в борьбе с дронамиДональд ТрампЦены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. ВидеоРоссия пополняет арсеналы бронетехники и гаубиц на пяти базах хранения: в ISW объяснили, что это значитРоссия пополняет арсеналы бронетехники и гаубиц на пяти базах хранения: в ISW объяснили, что это значит

Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 168
Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео
Пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Источник: Скриншот ролика

Украинские пограничники сбили российский дрон-камикадзе в Черновицкой области. БПЛА удалось ликвидировать в непосредственной близости на границе с Молдовой.

В результате падения дрона разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Атака на запад Украины

Огневая группа пограничников Черновицкого отряда зафиксировала движение вражеского беспилотника, вероятно типа "Гербера", недалеко от государственной границы с Молдовой на участке отдела "Сокиряны".

Военнослужащие открыли огонь и поразили цель. В результате падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 17,3 т.
Россия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением
icon 17,3 т.
Россия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 13,7 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
icon 13,7 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 12,9 т.
"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео
icon 12,9 т.
"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео

Обломки БПЛА. Источник: Скриншот

Напомним, 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Сумах. Вследствие обстрела погиб 42-летний мужчина.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыГосударственная пограничная служба УкраиныБПЛА
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться