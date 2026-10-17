Украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой. Видео

Украинские пограничники сбили российский дрон-камикадзе в Черновицкой области. БПЛА удалось ликвидировать в непосредственной близости на границе с Молдовой.

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В результате падения дрона разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Атака на запад Украины

Огневая группа пограничников Черновицкого отряда зафиксировала движение вражеского беспилотника, вероятно типа "Гербера", недалеко от государственной границы с Молдовой на участке отдела "Сокиряны".

Военнослужащие открыли огонь и поразили цель. В результате падения обломков дрона разрушений и пострадавших не было.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Сумах. Вследствие обстрела погиб 42-летний мужчина.