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Украинские ракеты атаковали аэродром "Борисоглебск" в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Украинские ракеты атаковали аэродром "Борисоглебск" в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео
Украина обстреляла аэродром России в Борисоглебске

В Воронежской области РФ в городе Борисоглебске и его окрестностях поздно вечером 14 октября раздавались взрывы. Предварительно, под атакой находился российский военный аэродром.

После этого там вспыхнул пожар. Соответствующими фото и видео, снятыми местными жителями, поделился Telegram-канал Exilenova+.

Вероятно, на территории "Борисоглейбска" были прилеты. DroneBomber писал, что эту военную цель могли атаковать крылатые ракеты.

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Украинские ракеты атаковали аэродром ''Борисоглебск'' в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео

Зарево в небе от пожара. Воронежская область Российской Федерации. Источник: Telegram Exilenova+

Российская оккупационная армия активно использует аэродром "Борисоглебск" в войне против Украины. В частности, там размещены истребители, которые сбрасывают КАБы на нашу страну.

По данным открытых источников, там базируются самолеты Су-34, Су-35 / 35С, Су-30СМ, а также учебно-боевые борты типа Як-130.

Как выглядит аэродром и где он расположен:

Украинские ракеты атаковали аэродром ''Борисоглебск'' в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео

Аэродром "Борисоглейбск". Источник: Скриншот Google Maps

Украинские ракеты атаковали аэродром ''Борисоглебск'' в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео

Аэродром был построен к востоку от одноименного города. Источник: Скриншот Google Maps

Украинские ракеты атаковали аэродром ''Борисоглебск'' в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видео

Российский аэродром "Борисоглебск". Карта. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 14 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по Саратовской области РФ. Многочисленные взрывы раздавались в промзоне города Балаково. Сообщается о поражении дата-центра "Сбербанка" и металлургического завода государства-агрессора.

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