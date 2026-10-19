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Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 11,1 т.
Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW
Кадры из Санкт-Петербурга. Источник: Exilenova+

В ночь на 18 октября Украина нанесла самый мощный удар по цифровой, энергетической и логистической инфраструктуре в российском Санкт-Петербурге. Силы обороны поразили дата-центр "Вконтакте", нефтяной терминал, склад "Озон" и оставили без света десятки тысяч россиян.

Эта атака выявила две ключевые уязвимости России. Какие именно – рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Украина нанесла удар по Санкт-Петербургу

Российское министерство обороны по итогам ночной атаки Сил обороны 18 октября заявило, что российской ПВО якобы удалось сбить 1015 украинских дронов над Россией, оккупированным Крымом и Черным морем.

По версии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, 145 из них якобы были уничтожены именно над этим регионом.

Между тем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области фиксировались серьезные последствия атаки.

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В частности, под ударом Сил обороны оказался центр обработки данных российской социальной сети "ВКонтакте": объект, расположенный примерно в 854 км от границы с Украиной, получил серьезные повреждения.

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Дата-центр получил серьезные повреждения. Источник: x.com/markito0171

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Дата-центр получил серьезные повреждения. Источник: x.com/markito0171

В пресс-службе "ВКонтакте" признали последствия удара, но заверили, что услуги компании остаются доступными – хотя россияне массово жаловались на значительные сбои в работе сервисов "ВКонтакте" после украинских ударов.

Помимо дата-центра, Силы обороны нанесли удары по подстанции 330 кВ "Восточная", расположенной рядом с ним. Из-за этого, по словам губернатора области, без света остались около 20 тыс. человек.

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Кадры из Санкт-Петербурга

Согласно геолокационному видео, опубликованному 18 октября, украинские войска нанесли удары по нефтяному терминалу в Ленинградской области (примерно в 856 километрах от международной границы).

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Кадры из Санкт-Петербурга

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Кадры из Санкт-Петербурга

Украинские войска также нанесли удары по логистическому центру маркетплейса "Озон" в Санкт-Петербурге (примерно в 844 километрах от международной границы), где возник масштабный пожар.

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Пожар на складе Ozon

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Пожар на нефтебазе

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Пожары в городе

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Кадры из Санкт-Петербурга

Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW

Кадры из Санкт-Петербурга

Украинские войска также нанесли удары по вантовому мосту вдоль Западного скоростного диаметра, соединяющего северную и южную части Санкт-Петербурга (примерно в 860 километрах от международной границы).

"Удары Украины по Ленинградской области 17–18 октября были масштабными и охватывали чрезвычайно широкий спектр целей, что подчеркнуло постоянные уязвимости противовоздушной обороны России и проблемы с командованием и управлением. Украинские войска проводили ударную кампанию по российской цифровой инфраструктуре и центрам обработки данных, что привело к широкомасштабным перебоям в обслуживании и электроснабжении в цифровой экосистеме России", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в России преувеличивают заявления о продвижении своих войск в Украине: о том, во что лгут в Кремле и каковы масштабы этой лжи, проанализировали в ISW.

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