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Украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
3,5 т.
Украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW
Украинские воины устанавливают государственный флаг на освобожденной от оккупантов территории Украины. Архивная фотография. Источник: Аrmyinform.com.ua

Силы обороны медленно продвигаются на Александровском направлении. И эти продвижения имеют тактическое значение, а Россия вынуждена перебрасывать туда подразделения с других, важных для врага участков фронта.

В долгосрочной перспективе нынешние действия украинских воинов на этом участке фронта могут создать серьезные угрозы для российской логистики, а также усилий оккупантов как на Александровском, так и на Гуляйпольском направлении. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что происходит на Александровском направлении

Аналитики отметили, что Силы обороны "медленно, но тактически значимо" продвигаются на Александровском направлении. И это продвижение со временем может создать угрозы для российской логистики, а также планов РФ относительно Александровского и Гуляйпольского направлений.

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По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на 25 октября защитники освободили населенные пункты Перебудова (к востоку от Александровки), Комар (к югу от Перебудовы, на противоположном берегу реки Мокрые Ялы) и Федоровку (к югу от Комара).

Машовец также утверждал, что Силы обороны продвинулись к юго-западу от Веселого (к юго-западу от Федоровки) до Скудного (к юго-востоку от Федоровки).

"Сообщения Машовца указывают на то, что украинские войска, вероятно, вытеснили российские войска с выступающего северо-западного участка линии Федоровка-Бурлатское", – пояснили в ISW.

Аналитики также акцентировали внимание на утверждениях Машовца о том, что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине Перебудовы, а постоянные украинские контратаки на Александровском направлении заставили российское военное командование перебросить туда подразделения 120-й дивизии морской пехоты (Балтийский флот) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) России для обороны – вместо поддержки наступательных операций на Гуляйпольском направлении.

"Российские части и соединения морской пехоты являются относительно элитными и более боеспособными, чем другие части российских вооруженных сил, и российское военное командование обычно развертывает морскую пехоту на приоритетных участках. Подразделения 120-й дивизии морской пехоты и 40-й отдельной бригады морской пехоты действовали на Добропольском направлении до их переброски на Александровское направление в марте 2026 года", – пояснили в ISW.

Кроме того, как утверждал Машовец, российское командование перебросило на Александровское направление также элементы 90-й танковой дивизии (41-я общевойсковая армия). Эти силы должны были поддержать наступление войск РФ на Дружковку.

С марта 2026 года части 90-й танковой дивизии были разделены по нескольким различным направлениям на театре военных действий, включая север Украины и несколько районов Донецкой области.

"Украинские войска с начала февраля 2026 года проводят контратаки на Александровском направлении и наряду с другими тактическими контратаками оспаривают российскую инициативу на всем театре военных действий. Великая Новоселка расположена на критически важном перекрестке дорог, который поддерживает российские наступательные усилия по продвижению на запад от Гуляйполя для двойного охвата Орехова, а дальнейшее продвижение украинских войск будет угрожать тылу этих российских войск", – подытожили в ISW.

Украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW

Александровское направление

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой.

Кроме того, аналитики объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорам.

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