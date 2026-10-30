Украинские войска продвинулись к югу от Новопавловки – ISW

Украинские воины недавно продвинулись к югу от Новопавловки. У защитников были успехи и на севере Харьковщины, а также в Донецкой области.

Видео дня

На Донбассе, впрочем, было чем похвастаться и оккупантам. Подробности ситуации на поле боя обнародовали в Институте изучения войны (ISW).

Харьковская область

На севере Харьковщины оккупанты недавно провели миссии по инфильтрации. Особенно активно инфильтрируются захватчики к северу и северо-востоку от Алисовки, они также удерживают контроль над Высокой Яругой, утверждали по состоянию на 28 октября в Силах обороны.

"ISW оценивает, что российские войска, вероятно, проникли в Высокую Яругу, но не контролируют поселение. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 29 октября, российский военнослужащий сдался в плен украинскому беспилотнику к северу от Лимана (к северо-востоку от Харькова)", – отметили аналитики.

В то же время в ISW заявили, что украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции на севере Харьковской области, в Казачьей Лопани. Ложь российского диктатора Владимира Путина о захвате этого населенного пункта еще в сентябре опровергло геолоцированное видео с российскими ударами по зданию в восточной части населенного пункта, занятой украинскими военными.

Один из Z-блогеров между тем 29 октября заявил, что российские войска вошли в Токаревку (к северу от Харькова).

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Российские войска недавно провели миссию по инфильтрации к северо-востоку от Великого Бурлука. Источник, близкий к российской группировке войск "Север", 29 октября заявил, что российские войска инфильтрировались в Ольхуватку (к северо-востоку от Великого Бурлука), но украинские войска контратакуют и пытаются выбить просочившиеся российские подразделения.

Российские войска провели ограниченные наступательные операции на Купянском направлении 28 и 29 октября, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно нанесли удар по командному пункту российского полка, вероятно, на Купянском направлении. 28 октября украинская бригада сообщила, что украинские войска нанесли удар по командному пункту российского 26-го танкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) с помощью высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) после месяцев наблюдения.

Главные истории дня

ISW выявил доказательства действий российского 26-го танкового полка на Купянском направлении.

Российский источник также утверждает, что российские войска продолжают кампанию по воздушному перехвату украинской логистики на Боровском направлении для поддержки российских наступательных операций в этом районе.

28 октября источник заявил, что российские войска наносят удары по украинским логистическим системам и линиям снабжения вдоль реки Оскол возле Оскола (к юго-западу от Боровой).

Донецкая область

Аналитики считают, что после украинской операции "Вивальди" российское командование официально так и не отказалось от плана по захвату пояса крепостей – несмотря на то, что этот план потерпел "оперативное поражение" благодаря Силам обороны.

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На Лиманском направлении 28-29 октября оккупанты безуспешно продолжали наступательные операции.

Войска РФ пытались наступать также и к востоку от Славянска, но не продвинулись.

"Гуманитарная организация Центр координации помощи 29 октября сообщила, что российский FPV-дрон атаковал один из ее автомобилей для эвакуации гражданских лиц в Славянске, в результате чего два человека получили ранения", – добавили в ISW.

А вот украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции к северу от Константиновки. Российские войска нанесли удар по украинской позиции на северной окраине Константиновки, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 28 октября, что свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции в этом районе вопреки заявлениям России.

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Российские войска недавно продвинулись и провели миссии по инфильтрации к югу и юго-востоку от Доброполья. Украинский военный источник сообщил 28 октября, что российские войска достигли южной окраины Доброполья, что свидетельствует о том, что российские войска контролируют Светлое и Водянское (оба к югу от Доброполья), а также инфильтрировались в районы к югу и юго-востоку от Доброполья.

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Украинский военный наблюдатель Константин Машовец ранее, 21 октября, сообщал, что российские передовые подразделения, действующие на Добропольском направлении, достигли линии между Светлым и Белицким (к востоку от Светлого), что свидетельствует о том, что россияне, вероятно, контролируют район к востоку и юго-востоку от Светлого.

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Российские силы продолжают интенсивно наступать на Доброполье наземными силами.

Военнослужащий украинской бригады, действующей на Добропольском направлении, 29 октября сообщил, что российские силы проводят интенсивные ударные и разведывательные операции с использованием беспилотников, а также большое количество миссий по проникновению в зону ответственности бригады.

Он добавил, что российские силы часто наносят удары управляемыми планирующими бомбами по самому Доброполью – а это свидетельствует, что российские заявления о контроле над городом не соответствуют действительности.

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Днепропетровская область

Украинские войска недавно продвинулись к югу от Новопавловки.

Российские войска нанесли удар по украинским позициям в северо-восточной Филии (к юго-западу от Новопавловки), согласно видеозаписи, опубликованной 28 октября и геолоцированной 29 октября, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

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28 и 29 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Александровском направлении, но не продвигались вперед.

Запорожская область

Российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении 28 и 29 октября, но не продвинулись вперед.

28 и 29 октября российские войска провели ограниченные наступательные операции к северо-западу от Орехова, но не продвинулись вперед.

Херсонская область

На Херсонщине тем временем продолжается локальное прекращение огня для проведения эвакуации населения из временно оккупированных Олешек.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 29 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов.