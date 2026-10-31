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Украинские войска продвинулись к югу от Александровки, оккупанты – в направлении Гуляйполя и Орехова – ISW

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
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Украинские войска продвинулись к югу от Александровки, оккупанты – в направлении Гуляйполя и Орехова – ISW
Украинские военные. Источник: Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные оттеснили российские пехотные группы из населенных пунктов Новое Запорожье и Терноватое к югу от Александровки. В то же время российские оккупационные войска продолжили инфильтрационные действия в направлении Гуляйполя и добились тактических успехов к востоку от Орехова.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на сообщение украинского военного обозревателя Константина Машовца от 30 октября, который описал ситуацию на соответствующих участках фронта.

ВСУ зачистили два населенных пункта к югу от Александровки

По словам Машовца, украинские военные зачистили Новое Запорожье и Терноватое от нескольких групп российской пехоты, которые ранее проникли в эти населенные пункты. Оба села расположены к югу от Александровки.

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В то же время на Гуляйпольском направлении российские войска проводили инфильтрационные операции и продвигались к западу и северо-западу от Гуляйполя. По оценке ISW, эти действия являются частью более широкой попытки россиян охватить Орехов с востока и северо-востока.

Машовец сообщил, что передовые подразделения оккупантов, вероятно, пересекли железную дорогу на линии Оленоконстантиновка – Воздвижевка, к северо-западу от Гуляйполя. Также российские инфильтрационные группы продвинулись к северу и северо-востоку от Верхней Терсы и проникли в этот населенный пункт. Это свидетельствует о продвижении россиян по полям к северу от Цветкового.

В то же время украинские силы продолжают удерживать несколько позиций между Староукраинкой и Железнодорожным, расположенными к юго-востоку от Верхней Терсы.

Таким образом, российские войска не контролируют территорию между этими населенными пунктами.

Оккупанты пытаются продвигаться к Гуляйпольскому 

По данным Машовца, несколько российских пехотных групп продвинулись к северу от трассы Т-08-14, соединяющей Гуляйполе и Орехов, и добрались до фермерских построек. Это указывает на продвижение оккупантов к северу и северо-востоку от Гуляйпольского.

В то же время российским передовым подразделениям не удалось добраться до самого Гуляйпольского. Таким образом, утверждение России об установлении контроля над этим населенным пунктом не соответствует действительности.

Кроме того, российские войска добрались до реки Верхняя Терса со стороны Железнодорожного. По оценке Машовца, это может быть частью попытки обойти Горькое с юга и юго-запада.

На этом участке фронта, по данным обозревателя, могут действовать подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии России, в частности 104-го или 234-го полков. Также на Гуляйпольском направлении, вероятно, действуют подразделения 50-й бригады "Варяг", специализирующейся на беспилотных системах.

Украинские войска продвинулись к югу от Александровки, оккупанты – в направлении Гуляйполя и Орехова – ISW

Карта боевых действий. Источник: ISW

Россияне добились успехов к востоку от Орехова

Отдельно ISW сообщил о тактически значимом продвижении российских войск к востоку от Орехова. Оккупанты фактически захватили Чаривное, а их передовые подразделения продвинулись к северо-западу от Луговского и к северу от Белогорья.

Российские инфильтрационные группы также сохраняют значительное присутствие на территории между Красной Криницей, Чаривным, Луганским и Белогорьем. По словам обозревателя, они пытаются продвигаться в направлении Омельника, расположенного к северу от Красной Криницы и к северо-востоку от Орехова.

Украинские военные обнаружили российскую инфильтрационную группу возле Омельника. По оценке Машовца, она оказалась почти в 19 километрах от российской линии фронта к северу от Белогорья.

Украинские войска продвинулись к югу от Александровки, оккупанты – в направлении Гуляйполя и Орехова – ISW

Россияне добились успехов к востоку от Орехова. Источник: ISW

Напомним, украинские войска недавно продвинулись к югу от Новопавловки. В то же время российские оккупанты продолжали наступательные действия на других участках фронта, в частности в Донецкой и Харьковской областях.

Как писал OBOZ.UA, украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что осложнило реализацию планов российских оккупантов. В то же время захватчики продолжали попытки наступления на других участках фронта.

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