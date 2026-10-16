Украинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISW

На ряде участков фронта российские войска в последние дни продолжали наступательные операции. Нигде им не удалось добиться подтвержденных продвижений.

Видео дня

Зато Силы обороны недавно продвинулись на Купянском направлении, возле Доброполья и под Ореховым. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что происходит на фронте

В ISW констатировали, что 14 и 15 октября российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области, но не продвинулись вперед.

Они пытались наступать и на севере Харьковской области, но продвижению врага помешали украинские контратаки.

Без подтвержденных прорывов прошли и ограниченные наступательные операции РФ на Великобурлукском направлении. Российское минобороны хвасталось якобы захватом Нефедовки и Черного к северу от Великого Бурлука, а некоторые Z-блогеры рассказывали о продвижении к югу от этих населенных пунктов. Однако отдельные провоенные каналы это опровергают, отмечая, что Силы обороны до сих пор присутствуют в Нефедовке.

В свою очередь, Силы обороны недавно продвинулись к северу от Купянска. Аналитики обнаружили видеоподтверждение продвижения украинских войск к западу от Голубовки.

Россияне же сосредоточили усилия в направлении Радьковки, но не продвинулись.

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В ISW также упомянули об операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Аналитики считают, что российское командование до сих пор не осознает масштабов успехов, которых добились там украинцы.

В российском минобороны, по утверждениям украинских военных, до сих пор лгут о захвате населенных пунктов, которые были освобождены в рамках операции. Российское командование, уверены военные, не осознает, насколько удалось продвинуться в этом направлении Силам обороны – и российские карты существенно отличаются от реальной ситуации на фронте.

Главные истории дня

"Украинская операция "Вивальди" разрушила российский выступ к северу от Лимана, полностью сорвав план российского военного командования по широкому окружению пояса крепостей. Распространенная культура лжи в российских вооруженных силах препятствовала способности российских сил реагировать на украинские контратаки и подводить подкрепление, поскольку российское военное руководство имеет абсолютно нереалистичное представление о том, где проходит передовая линия соприкосновения", – подчеркнули в ISW.

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В последние дни российские войска продолжали операции по проникновению к востоку от Славянска. Силы обороны наносили удары по российским захватчикам к северо-востоку от Никоноровки, что подтверждается видеозаписью от 15 октября.

14 и 15 октября российские войска продолжали наступательные операции вблизи и в Константиновке, а также вдоль восточного (левого) берега реки Казенный Торец, но не продвинулись вперед.

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Между тем украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции к северо-востоку от Доброполья. Один из Z-блогеров 15 октября опроверг российские утверждения и заявил, что украинцы продолжают контролировать Лидино. Россияне же, по его словам, захватили Марьевку к северо-востоку от Доброполья.

Российские войска провели моторизованное наступление на Доброполье и усиливают наступательные операции в этом районе перед началом зимы.

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Спикер одной из украинских бригад, действующих на Добропольском направлении, заявил, что оккупанты усилили наступление на Доброполье, пытаясь закрепиться в окрестностях города до наступления зимы.

По его словам, украинские войска уничтожили примерно два российских пехотных взвода и девять моторизованных транспортных средств за последние сутки.

"Усилия России в районе Доброполья имеют решающее значение для перспектив российского наступления на Пояс крепостей, а российские наступательные действия вокруг Доброполья по-прежнему направлены на проведение широкого окружения всего Пояса крепостей, перерезание ключевых украинских наземных линий связи и прикрытие западного фланга Краматорского наступления", – подчеркнули аналитики.

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В Днепропетровской области российские наступательные операции на Новопавловском и Александровском направлениях не принесли врагу продвижения. А к востоку от Александровки Силы обороны контратаковали.

Безрезультатными оказались и российские атаки на Гуляйпольском направлении.

А вот на Ореховском направлении Силы обороны добились успехов . Недавно украинские воины продвинулись к юго-западу от Орехова. По сообщению 17-го армейского корпуса, украинские силы контролируют Новоандреевку, о захвате которой ранее заявляли в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW рассказали, как операция "Вивальди" срывает планы противника. По мнению аналитиков, операция имела "каскадный эффект".