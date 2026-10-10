Украинские войска продвинулись к северо-востоку от Лимана и к востоку от Александровки – ISW

Украинские военные недавно продвинулись к реке Жеребец к северо-востоку от Лимана, а также к востоку от Александровки. Кроме того, украинские защитники продолжают вытеснять российские силы с позиций вблизи Лимана, в частности благодаря интенсивному применению артиллерии.

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Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что геолокационные кадры, обнародованные 8 октября, свидетельствуют о продвижении украинских сил на западном берегу реки Жеребец, в то время как российские военные блогеры сообщали о боях и перемещении украинских подразделений в этом районе.

Ситуация на Лиманском направлении

По оценкам ISW, украинские войска недавно продвинулись к реке Жеребец к северо-востоку от Лимана. В частности, видеозаписи с геолокацией, опубликованные 8 октября, показывают удар российских сил по украинской позиции к западу от Заречного. Это свидетельствует о недавнем продвижении украинских защитников в этом районе.

Российские военные блогеры по-разному оценивают ситуацию вблизи населенных пунктов. Один из них утверждал, что российские войска контролируют Заречное. Другой сообщал о продвижении украинских сил к реке вблизи Ямполя и попытках проникнуть в Серебрянский лес. В то же время источник, связанный с западной группировкой российских войск, назвал Ямполь "серой зоной", куда проникают небольшие украинские подразделения.

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В ISW также обратили внимание на роль артиллерии в украинской операции "Вивальди". По данным 3-го армейского корпуса ВСУ, украинские военные сформировали мощную артиллерийскую группировку, которая позволяла поддерживать непрерывный огонь даже тогда, когда отдельные орудия временно не работали.

Благодаря артиллерийским ударам украинские силы удерживали под огневым контролем Ридкодуб, Зеленую Долину и Колодзи к северу и северо-востоку от Лимана. Это мешало российским войскам перебрасывать резервы, технику и боеприпасы для восстановления утраченных позиций.

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В 3-м армейском корпусе также сообщили, что удары HIMARS уничтожили более 20 российских артиллерийских систем, два зенитных ракетных комплекса "Бук" и две транспортно-зарядные машины. Кроме того, украинские военные поразили российские командные пункты батальонного уровня и выше.

Наступление украинских сил на Александровском направлении

К востоку от Александровки украинские войска также добились успехов. По данным ISW, 9 октября российский военный блогер признал, что украинские силы освободили Федоровку, расположенную к востоку от этого населенного пункта.

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В то же время российские войска недавно провели инфильтрационную операцию к юго-западу от Александровки. Геолокационные кадры, обнародованные 6 октября, по оценке аналитиков, свидетельствуют о российском присутствии вблизи Терноватого, где украинские силы нанесли удар по вражеской позиции.

Один из российских военных блогеров также утверждал, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют вблизи Бурлацкого, Нового Поля и Темировки, расположенных к юго-востоку от Александровки.В то же время 9 октября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении.

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В то же время 9 октября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении.

Напомним, в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожали автомобильный и мототранспорт российских оккупантов. Благодаря этому украинские военные нарушали логистику противника и препятствовали доставке вооружения и боеприпасов на передовые позиции.

Как писал OBOZ.UA, командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что в течение недели украинские подразделения в Харьковской и Донецкой областях отразили более 170 российских штурмов. По его словам, на отдельных участках Донецкой области соотношение наступающих сил РФ к украинским военным составляет 6 к 1.