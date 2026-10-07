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Украинские войска продвинулись восточнее Орехова – ISW

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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Украинские войска продвинулись восточнее Орехова – ISW
Украинские войска продвинулись восточнее Орехова. Источник: 2-й корпус НГУ "Хартия"

Силы обороны Украины недавно добились успеха в западной части Запорожской области. Украинские войска удержали позиционное преимущество и вновь разрушили лживые пропагандистские заявления российской стороны.

Согласно геолокационным видеоматериалам, опубликованным 5 октября, украинские войска сохраняют свои позиции к юго-востоку от Новоселовки (к западу от Орехова). Об этом сообщается в аналитике Института изучения войны.

Фиксация позиций и геолокационные доказательства

Геолокационные кадры с Ореховского направления подтверждают присутствие ВСУ в районах, о полном контроле над которыми ранее заявляли российские источники. Кроме того, видеозаписи от 5 октября зафиксировали российский удар по украинской позиции в северной части Новоандреевки (к юго-западу от Орехова).

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Сам факт нанесения удара по этой точке указывает на то, что украинские силы продолжают удерживать позиции в данном районе, вопреки утверждениям РФ.

Противоречивые заявления и планы РФ

Несмотря на видеодоказательства присутствия ВСУ, 6 октября один из российских военных блогеров заявил о якобы проводимой российскими войсками "зачистке" в Новоандреевке.

Со своей стороны, российские оккупационные силы пытаются решить ряд оперативных задач. Захватчики в Запорожской области пытаются удержать текущие позиции вдоль линии фронта, обеспечить безопасность своих тыловых районов от ударов со стороны Украины и продвинуться на расстояние, позволяющее вести артиллерийский обстрел города Запорожье.

По оценкам аналитиков, выполнение этих целей возложено на российскую Восточно-Днепровскую группировку войск.

Украинские войска продвинулись восточнее Орехова – ISW

Ореховское направление. Источник: Институт изучения войны

Напомним, украинская операция "Вивальди" нанесла серьезный удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Успехи Сил обороны к северу от Лимана фактически сделали нереалистичным российский замысел по окружению укрепленных городов с севера и юга.

Как писал OBOZ.UA, в ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские военные зачистили от российских войск около 75 кв. км территории на Лиманском направлении и вернули под контроль Среднее, Новоселовку, Ярову и Александровку. Успехи Сил обороны существенно затруднили реализацию российского плана по широкому окружению "пояса крепостей".

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