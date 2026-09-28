Украинские войска продвинулись в тактическом районе Часов Яр и на Александровском направлении – ISW

Украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра. Российские оккупационные войска нанесли удар по украинской позиции на юго-западе Часового Яра, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

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Также наши защитники недавно продвинулись или удерживали позиции к востоку и юго-востоку от Славянска. Кроме того, украинские военные очистили здание, занятое Россией, в восточной Константиновке после нескольких попыток российской инфильтрации. Об этом сообщили в ISW.

Что известно

По информации ISW, российские войска нанесли удар по украинской позиции на юго-западе Часового Яра, согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 24 сентября, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Также отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской позиции в центральной Веролюбовке, расположенной к северо-западу от Часового Яра. Присутствие украинских войск в Веролюбовке и Часовом Яру свидетельствует о том, что российские войска не удерживают позиции в Подольском и Николаевке – как к западу от Часового Яра, так и к юго-востоку от Веролюбовки.



Карта боевых действий в Украине Источник: ISW

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"Украинские войска нанесли удар по российской позиции между западной Николаевкой и Часовым Яром, согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 26 сентября, после того, как, по оценке ISW, была проведена незначительная инфильтрационная операция россиян", – говорится в материале.

По данным ISW, украинские войска очистили здание, занятое Россией, в восточной Константиновке. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября. Это произошло после того, как, по оценке ISW, были предприняты российские попытки проникновения.

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Украинские защитники продвинулись наСлавянском направлении

Кроме того, наши защитники недавно продвинулись или удерживали позиции к востоку и юго-востоку от Славянска.

Так, российские войска нанесли удары по украинским позициям к югу и востоку от Юрковки (к юго-востоку от Славянска) в районах, где российские войска ранее предпринимали попытки проникновения. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 сентября.



Карта боевых действий в Украине Источник: ISW

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"Российские войска также нанесли удары по украинским позициям к востоку от Николаевки (к востоку от Славянска) в районах, где, по данным российских источников, ранее утверждалось, что российские войска удерживали позиции, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 26 сентября", – отметили в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 27 сентября украинские воины уничтожили еще 2 090 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 531 060 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.

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