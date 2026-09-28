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Украинские войска продвинулись в тактическом районе Часов Яр и на Александровском направлении – ISW

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
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Украинские войска продвинулись в тактическом районе Часов Яр и на Александровском направлении – ISW
Иллюстративное фото. Военные ВСУ
Источник: Генеральный штаб

Украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра. Российские оккупационные войска нанесли удар по украинской позиции на юго-западе Часового Яра, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Также наши защитники недавно продвинулись или удерживали позиции к востоку и юго-востоку от Славянска. Кроме того, украинские военные очистили здание, занятое Россией, в восточной Константиновке после нескольких попыток российской инфильтрации. Об этом сообщили в ISW.

Что известно

По информации ISW, российские войска нанесли удар по украинской позиции на юго-западе Часового Яра, согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 24 сентября, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

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Также отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской позиции в центральной Веролюбовке, расположенной к северо-западу от Часового Яра. Присутствие украинских войск в Веролюбовке и Часовом Яру свидетельствует о том, что российские войска не удерживают позиции в Подольском и Николаевке – как к западу от Часового Яра, так и к юго-востоку от Веролюбовки.

Карта боевых действий в УкраинеИсточник: ISW

"Украинские войска нанесли удар по российской позиции между западной Николаевкой и Часовым Яром, согласно геолокационной видеозаписи, опубликованной 26 сентября, после того, как, по оценке ISW, была проведена незначительная инфильтрационная операция россиян", – говорится в материале.

По данным ISW, украинские войска очистили здание, занятое Россией, в восточной Константиновке. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября. Это произошло после того, как, по оценке ISW, были предприняты российские попытки проникновения.

Украинские защитники продвинулись наСлавянском направлении

Кроме того, наши защитники недавно продвинулись или удерживали позиции к востоку и юго-востоку от Славянска.

Так, российские войска нанесли удары по украинским позициям к югу и востоку от Юрковки (к юго-востоку от Славянска) в районах, где российские войска ранее предпринимали попытки проникновения. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 сентября.

Карта боевых действий в УкраинеИсточник: ISW

"Российские войска также нанесли удары по украинским позициям к востоку от Николаевки (к востоку от Славянска) в районах, где, по данным российских источников, ранее утверждалось, что российские войска удерживали позиции, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 26 сентября", – отметили в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 27 сентября украинские воины уничтожили еще 2 090 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 531 060 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.

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