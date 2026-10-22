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Украинские войска поразили два российских ЗРК на Гуляйпольском направлении, охотившихся за авиацией. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
1,4 т.
Украинские войска поразили два российских ЗРК на Гуляйпольском направлении, охотившихся за авиацией. Видео
Украинские военные поразили ЗРК "Бук-М1". Источник: Коллаж OBOZ.UA/АрміяInform/Скриншот

Украинские военные поразили два российских зенитных ракетных комплекса на Гуляйпольском направлении. Один из них – ЗРК "Бук-М1", который обнаружили и атаковали операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем.

Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные также опубликовали соответствующее видео поражения вражеских целей.

Россияне пытаются противодействовать украинской авиации

На Гуляйпольском направлении российские войска стягивают зенитные ракетные комплексы, чтобы противодействовать украинской авиации, которая активно наносит удары по вражеским тылам.

Украинские войска поразили два российских ЗРК на Гуляйпольском направлении, охотившихся за авиацией. Видео

Украинские войска поразили два российских ЗРК на Гуляйпольском направлении. Источник: Скриншот

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Один из таких комплексов – "Бук-М1" – обнаружили и поразили операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ.

Что известно о ЗРК "Бук-М1"

"Бук-М1" – это самоходный зенитный ракетный комплекс советской разработки, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей. Он относится к системам противовоздушной обороны средней дальности и может работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Комплекс состоит из нескольких элементов, в частности станции обнаружения целей, командного пункта, самоходных огневых и пуско-заряжающих установок. Такая система позволяет обнаруживать воздушные цели, сопровождать их и запускать зенитные ракеты для перехвата.

Дальность поражения целей "Бук-М1" составляет до 35 км, а высота – до 22 км. Комплекс мобильный: его можно перевести из походного положения в боевое примерно за пять минут.

Украинские войска поразили два российских ЗРК на Гуляйпольском направлении, охотившихся за авиацией. Видео

ЗРК "Бук-М1". Источник: РосСМИ

Украинские военные систематически уничтожают российские комплексы ПВО 

Напомним, в сентябре 2026 года на Запорожском направлении украинские военные поразили самоходную пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1". По вражеской технике отработали ударные беспилотники "Дартс" и "Котигорошко" в рамках совместной операции беспилотной составляющей 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.

В подразделении отметили, что уничтожение российских средств противовоздушной обороны является частью системной работы украинских военных на этом направлении.

Как писал OBOZ.UA, операторы Сил специальных операций поразили два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" в Запорожской области. Один из них атаковали во время перевозки тягачом по трассе М-14 возле оккупированного Бердянского, а второй – неподалеку от Мелитополя.

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