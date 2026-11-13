Украинские военные восстановили контроль над более чем 800 кв. км территории по итогам двух наступательных операций – ДШВ

Украинские Силы обороны по итогам двух наступательных операций восстановили контроль в общей сложности более чем над 800 квадратными километрами территории. Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол, уточнив при этом, что методику подсчета результатов одной из операций пересмотрели. Какие именно направления охватывали эти наступательные действия, генерал-майор не раскрыл.

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Об этом Апостол сказал во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос представителя аналитического проекта DeepState о достоверности данных об освобожденных территориях. Командующий пояснил, что первоначальные показатели были выше, однако после уточнения подхода к учету территорий результаты одной из операций пересчитали.

Почему пересмотрели показатели освобожденных территорий

По словам Олега Апостола, уточнение касалось методики определения площади территорий, над которыми украинские военные восстановили контроль. В частности, изменился подход к учету районов, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие российских войск.

Во время обсуждения журналисты обратили внимание на то, что важно разграничивать территории, находившиеся под устойчивым контролем противника, и районы, куда враг проникает отдельными группами. Это различие важно для объективного определения результатов боевых действий и площади фактически освобожденной территории.

Командующий ДШВ подтвердил, что первоначальные показатели одной из операций позднее пересмотрели. При этом общую оценку результатов двух наступательных операций он определил как более 800 квадратных километров восстановленного контроля.

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Восстановить контроль недостаточно: важно удержать территорию

Отдельно Апостол подчеркнул, что успешное продвижение украинских войск и восстановление контроля над территорией еще не означают, что ее удастся в дальнейшем удержать. Для этого необходимо заблаговременно организовывать оборону, обеспечивать взаимодействие между подразделениями и надлежащую передачу ответственности за занятые рубежи.

По его словам, эффективность наступательной операции определяется не только тем, насколько далеко удалось продвинуться войскам или какую площадь территории они освободили. Важно также, чтобы подразделения, которые после завершения наступательных действий переходят к обороне, получали подготовленные позиции, необходимое обеспечение и четко определенные задачи.

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Таким образом, удержание восстановленных рубежей требует отдельной подготовки и согласованных действий военных подразделений. Без этого результаты наступления могут оказаться под угрозой повторных российских атак.

Международное значение успешного наступления ВСУ

Апостол также обратил внимание на международное значение успешных наступательных действий Сил обороны Украины. По его оценке, такие операции демонстрируют партнерам способность украинской армии противостоять российским войскам и возвращать контроль над оккупированными территориями.

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Командующий подчеркнул, что украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о якобы невозможности дальнейшего сопротивления Украины. В то же время они укрепляют позиции украинской стороны во взаимодействии с международными партнерами.

В качестве примера Апостол привел Добропольскую операцию, во время которой, по его словам, украинским военным удалось остановить наступательные действия значительных сил российской морской пехоты.

Генерал считает, что результаты этой операции повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства.

Как сообщал OBOZ.UA,