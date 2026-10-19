Украинские военные спасли раненого пехотинца с помощью гексакоптера: как прошла первая в мире воздушная эвакуация. Видео

Украинские военные провели воздушную эвакуацию раненого пехотинца с помощью тяжелого гексакоптера. Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение на позиции, откуда его не могли эвакуировать традиционными наземными роботизированными комплексами из-за активности вражеских дронов и заминированной местности.

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Эвакуация завершилась успешно, а спасённый военный проходит лечение и реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает. Видео спасательной операции опубликовала Рота беспилотных наземных систем 92-й ОШБр.

Почему раненого решили эвакуировать по воздуху

Пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение, находясь на позиции. Из-за высокой активности вражеских беспилотников и заминированной местности эвакуировать его с помощью традиционных наземных роботизированных комплексов было невозможно.

Тогда специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады совместно с производителем и другими подразделениями взялись за организацию эвакуации с помощью воздушного дрона.

"Это историческое событие, как минимум для нашего подразделения точно", — отметил Напалм, командир отделения и программист роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр.

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Как подготовили гексакоптер к эвакуации

Для операции использовали тяжёлый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence. Компания бесплатно предоставила беспилотник для выполнения задачи.

Специалисты подразделения совместно с производителем внедрили технические решения, которые позволили тяжелому дрону выполнить эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе без переворачивания и чрезмерного раскачивания.

Перед миссией военные провели испытания на площадках, предоставленных Gurzuf Defence. Также они совместно со смежными подразделениями спланировали операцию.

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Как прошла эвакуация раненого

Непосредственно управлял дроном оператор беспилотных летательных аппаратов 30-й отдельной механизированной бригады. Операция завершилась успешно – раненого военнослужащего удалось спасти.

В настоящее время он проходит лечение и реабилитацию. Его жизни уже ничего не угрожает.

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Кто принял участие в операции

Успешная эвакуация стала возможной благодаря совместной работе 92-й отдельной штурмовой бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 14-й отдельной механизированной бригады, 10-го армейского корпуса и компании Gurzuf Defence.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные провели необычную спасательную операцию на фронте и эвакуировали в тыл кошку с пятью котятами. Для этого бойцы использовали тяжёлый дрон "Вампир", который обычно выполняет боевые задачи на передовой.