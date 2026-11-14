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Украинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК "Кощей". Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
3,3 т.
ZALA Z-61 Кощей
Защитники Украины ликвидировали российского "Кощея". Иллюстративный коллаж

Силы обороны Украины отминусовали на фронте новую разработку государства-агрессора РФ – БпЛА ZALA Z-61 "Кощей". Это разведывательный беспилотник самолетного типа, ориентировочная стоимость которого оценивается примерно в 70 000 долларов США.

"Кощея" с помощью зенитного дрона сбили военнослужащие 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВС Украины. Их видео опубликовал официальный Telegram-канал группировки войск "Север".

Успешную операцию провела зенитная батарея "ПУГАЧ" 103 ОБр ТрО. "Обнаружили. Отработали. Уничтожили", – написали наши защитники.

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Украинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК ''Кощей''. Видео

Российский беспилотник ZALA Z-61 "Кощей". Источник: Скриншот ролика

Украинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК ''Кощей''. Видео

БПЛА врага перед попаданием зенитного дрона ВСУ. Источник: Скриншот ролика

Что известно о новом российском разведывательном БпЛА

Россияне впервые продемонстрировали новую разработку своего военно-промышленного комплекса на Харьковском направлении. ZALA Z-61 "Кощей" используют, в частности, оккупанты из 46-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группы "Север".

"Новизна разработки не стала для него гарантией безопасности в украинском небе", – отметили украинские терробороновцы.

По данным разработчика (российской компании ZALA Aero), "Кощей" имеет металлический корпус, двигатель в носовой части, дневные и ночные камеры и запускается с катапульты, которую обслуживает один человек. Дрон может садиться в поле и после замены батареи снова подниматься в небо. Радиус – до 70 км, время полета – до полутора часов, передает Company Group Team.

Бортовая система ZALA Z-61 способна обнаруживать дроны-перехватчики, поэтому "Кощей" пытается от них уклоняться.

Украинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК ''Кощей''. Видео

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот страницы Facebook 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВС Украины

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети показали, как пилот истребителя Воздушных сил ВСУ попал ракетой в российский дрон-камикадзе "Герань-4" во время ночного перехвата.

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