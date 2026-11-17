Украина сможет получить комплексный пакет вооружения для истребителей Gripen при поддержке Швеции и Великобритании. Соответствующее письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества подписали в Брюсселе министры обороны трех стран.

Видео дня

О подписании документа сообщило Министерство обороны Украины на официальном Telegram-канале. Договоренность касается обеспечения вооружением уже закупленных для Украины самолетов Gripen. Поставки планируют синхронизировать с поступлением истребителей в Воздушные силы Украины.

Вооружение для Gripen

Как отметили в Минобороны, речь идет не только о ракетах, но и о необходимых боеприпасах, оборудовании и запасных частях. Украина рассчитывает получать все это одновременно с самолетами, чтобы после их поступления можно было как можно быстрее начать боевое применение.

Отдельный приоритет – ракеты Meteor. Они должны усилить возможности украинской авиации в противодействии российским самолетам, в частности тем, которые используют для запуска управляемых авиабомб.

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что получение полного комплекса вооружения вместе с истребителями имеет принципиальное значение для их использования в боевых условиях.

РЕКЛАМА

"Gripen станут еще одним элементом, который усилит авиационные возможности Украины. Для нас важно получать вместе с самолетами весь необходимый комплекс вооружения, чтобы как можно быстрее начать их боевое применение", – отметил он.

Ракеты Meteor

По словам Хмары, ключевым приоритетом для Украины являются именно ракеты Meteor. Их планируют использовать для уничтожения российских носителей управляемых авиабомб, а также для защиты прифронтовых городов и позиций украинских военных.

Министр также поблагодарил Швецию и Великобританию за поддержку украинской обороны. Стороны будут работать над тем, чтобы вооружение, оборудование и необходимые комплектующие поступали синхронно с истребителями.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский рассказал, когда Украина получит шведские истребители Gripen.