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Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон "Герань-5". Видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
icon 2,2 т.
Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон "Герань-5". Видео
Украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил «Герань-5»
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Скриншот/X/wilendhornets

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller производства SkyFall уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает "Милитарный". В ходе боевых действий экипаж также применил разработанную производителем систему дистанционного управления, которая позволяет оператору управлять перехватчиком через интернет, находясь на значительном расстоянии от места его запуска.

Возможности P1-SUN

Систему дистанционного управления SkyFall ранее интегрировали в перехватчики семейства P1-SUN. В июне 2026 года на выставке Eurosatory компания представила P1-SUN Long с интегрированным ИИ-модулем, который также получил возможность дистанционного управления из любой точки при наличии стабильного интернет-соединения.

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Перехватчик P1-SUN JetKiller был представлен в июле 2026 года на авиасалоне в Фарнборо. Он способен разгоняться до 370 км/ч, имеет дальность полета до 30 км, может работать на высоте до 9 км и находиться в воздухе до 15 минут. Масса боевой части составляет 500 граммов.

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон ''Герань-5''. Видео

Збиття "Герань-5"

Источник: Скриншот

Беспилотник может быть оснащен дневной или ночной камерой, а также ИИ-модулем для автоматического обнаружения, сопровождения и захвата цели. Система наведения самостоятельно обнаруживает, сопровождает и захватывает цель на расстоянии до одного километра.

В то же время противник модернизирует свою технику: в сентябре россияне начали использовать новую модификацию "Герань-5", оснащенную оптической системой автономного наведения и обновленным корпусом.

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон ''Герань-5''. Видео

"Герань-5"

Источник: РосЗМІ

По данным ГУР МО, "Герань-5" имеет длину около 6,5 метра и размах крыла 3,2 метра. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет до 850 кг, боевая часть весит около 90 кг. Заявленная крейсерская скорость – 450–600 км/ч, а дальность полета оценивается примерно в 950 км.

В сентябре Силы обороны уже несколько раз уничтожали такие аппараты с помощью различных украинских систем. Например, 28 сентября расчет 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка сбил "Герань-5", когда тот летел со скоростью около 425 км/ч

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон ''Герань-5''. Видео

Збиття "Герань-5"

Источник: Скриншот

Какие дроны производит SkyFall

Помимо средств противовоздушного перехвата, SkyFall выпускает и другие популярные системы – в частности, тяжелые ударные БПЛА Vampire и FPV-дроны Shrike. Более 270 единиц Vampire были переданы на фронт еще в августе 2023 года в рамках инициативы "Армия дронов".

Отдельным направлением работы компании стали специализированные дроны-перехватчики семейства P1-SUN. Об их применении против реактивных целей стало известно в конце 2025 года, когда P1-SUN уничтожил российский реактивный Shahed.

В мае 2026 года P1-SUN впервые сбил российские "Герберы", которые несли FPV-дроны.

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN сбил российский реактивный дрон ''Герань-5''. Видео

Дрон-перехоплювач P1-SUN

Источник: Wikipedia

Напомним, 20 сентября Сергей "Флеш" Бескрестнов показал кадры уничтожения российской "Герани-5" украинским дроном-перехватчиком. Он отметил, что запас скорости нового перехватчика достаточен для поражения различных целей.

Как писал OBOZ.UA, 21 сентября новый украино-немецкий перехватчик SPYS успешно поразил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Видео боевого применения опубликовали в сети.

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