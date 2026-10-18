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Украинский пилот мастерски уничтожил российскую "Герань": видео точного удара

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Украинский пилот мастерски уничтожил российскую "Герань": видео точного удара
Украинский пилот Denfix

Россия все чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных ударных дронов типа "Герань". Из-за высокой скорости эти цели сложнее сбить силам ПВО, поэтому для защиты от них в воздух поднимается, в частности, авиация.

В Воздушных силах ВС УК показали сбитие одного из вражеских "Гераней". Его сбил пилот бригады тактической авиации воздушного командования "Запад"  с позывным Denfix.

Украинский пилот сбил вражескую "Герань"

В ВВС репостнули опубликованное ВК "Запад" видео боевой работы пилота бригады тактической авиации Denfix. Оно было снято с самолета.

Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Пилот Denfix. Источник: ВВС ВСУ

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На кадрах видно, как украинский самолет догоняет вражеский дрон и наносит по нему удар.

Удар оказался точным: цель уничтожена в воздухе.

Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Кадр из видео

Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Кадр из видео

Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Кадр из видео

Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Кадр из видео

Это же видео в своем Instagram публиковал и сам Denfix.

"Просыпаемся, работаем, идем дальше", – подписал он кадры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия обучает Китай применению реактивных дронов, которые атакуют Украину.

Также РФ адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора.

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