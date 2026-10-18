Украинский пилот мастерски уничтожил российскую ''Герань'': видео точного удара

Россия все чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных ударных дронов типа "Герань". Из-за высокой скорости эти цели сложнее сбить силам ПВО, поэтому для защиты от них в воздух поднимается, в частности, авиация.

Видео дня

В Воздушных силах ВС УК показали сбитие одного из вражеских "Гераней". Его сбил пилот бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" с позывным Denfix.

Украинский пилот сбил вражескую "Герань"

В ВВС репостнули опубликованное ВК "Запад" видео боевой работы пилота бригады тактической авиации Denfix. Оно было снято с самолета.

На кадрах видно, как украинский самолет догоняет вражеский дрон и наносит по нему удар.

Удар оказался точным: цель уничтожена в воздухе.

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Это же видео в своем Instagram публиковал и сам Denfix.

"Просыпаемся, работаем, идем дальше", – подписал он кадры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия обучает Китай применению реактивных дронов, которые атакуют Украину.

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Также РФ адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора.