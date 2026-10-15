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Украинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 9,0 т.
Украинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видео
Пилот сбил российский реактивный дрон "Герань-4". Источник: Скриншот

Во время недавней российской атаки на западном направлении украинский пилот истребителя с позывным West сбил реактивный беспилотник "Герань-4". На его счету — десятки уничтоженных целей в небе и на земле.

Видео перехвата опубликовало в Facebook Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ. На кадрах видно, как летчик бригады тактической авиации поражает российский дрон.

West уже сбивал российские дроны

В мае этого года пилот за одну неделю сбил пять российских ударных беспилотников, не допустив ни одного промаха. На тот момент на его счету уже были десятки пораженных воздушных и наземных целей.

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West также наносит удары по наземным объектам противника. В частности, ранее он атаковал российские позиции, уничтожал склад боеприпасов и личный состав оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские реактивные беспилотники "Герань-4" могут развивать скорость до 500 км/ч, подниматься на высоту до 8 км и преодолевать более 700 км. Они оснащены камерами с дневным, ночным и инфракрасным каналами, а также системой онлайн-управления, которая позволяет операторам управлять дроном в режиме реального времени. Кроме того, беспилотники оснащены Mesh-модемом, SIM-картами для поддержания связи и 16-канальной антенной, что затрудняет подавление сигнала средствами радиоэлектронной борьбы.

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