Украину в ноябре может атаковать в 12 раз больше реактивных дронов, чем в августе: Корецкий указал на угрозу

В ноябре Россия может применить против Украины 6,5 тысячи реактивных дронов типа "Шахед". Это примерно в 12 раз больше, чем в августе.

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Такую оценку премьер-министр Украины Сергей Корецкий привел в интервью Радио Свобода в Брюсселе. Он подчеркнул, что, кроме реактивных БПЛА, Россия продолжает использовать управляемые авиабомбы, ракеты и FPV-дроны.

"Для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России, в ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне", – отметил глава правительства.

Корецкий объяснил, что правительство планирует защищать объекты, которые можно уберечь от российских ударов, а поврежденные – как можно быстрее восстанавливать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска выбирают отдельные регионы Украины основными целями и в течение нескольких суток сосредоточивают удары по их энергетической инфраструктуре. По данным президента Владимира Зеленского, с начала сентября больше всего попаданий зафиксировали в Днепропетровской области – 131, в Киевской области – 125, а в Житомирской и Сумской областях – более сотни в каждой области.

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Глава государства также рассказывал о восстановлении электроснабжения в Запорожской и Днепропетровской областях после российских атак. Работу ремонтных бригад осложняли воздушные тревоги и новые обстрелы.

Отдельной проблемой для украинской противовоздушной обороны стали ограничения скорости для беспилотников, оснащенных системой Starshield. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска воспользовались этими ограничениями, чтобы атаковать украинские электроподстанции в ночь на 15 ноября.

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В ISW объяснили, что украинские реактивные дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда развивают скорость свыше 161 км/ч. В то же время российские реактивные "Шахеды" летят значительно быстрее, поэтому украинским силам сложнее их перехватывать. Это увеличивает нагрузку на другие средства противовоздушной обороны, в частности истребители, автоматизированные и управляемые пулеметные установки и переносные зенитно-ракетные комплексы.